洛阳法院今年将确保民商事一审案件审理期限不超过50天

一审案件审理期限不超过50天、开展至少1000场现场法律咨询服务、加大产权司法保护力度……25日，洛报融媒记者从洛阳政法机关“我为群众办实事”公开承诺新闻发布会上获悉，今年，洛阳市中级人民法院将推出“法治化营商环境提升行动”“执行百日攻坚活动”等十大便民利民举措。

一审案件审理期限不超过50天、开展至少1000场现场法律咨询服务、加大产权司法保护力度……25日，洛报融媒记者从洛阳政法机关“我为群众办实事”公开承诺新闻发布会上获悉，今年，洛阳市中级人民法院将推出“法治化营商环境提升行动”“执行百日攻坚活动”等十大便民利民举措。

——实施法治化营商环境提升行动。主动对标“国内一流、全省最优”目标要求，延伸司法服务，加快营造稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境。持续深化民事诉讼程序繁简分流试点改革，健全完善营商环境案件“绿标签”制度，一体化推进“速调+速裁+速执”，最大限度提高商事纠纷解决效率，确保一审案件审理期限不超过50天、首次执行平均用时不超过70天。全面推行网上立案、网上调解、网上开庭、电子送达等诉讼服务，强化鉴定机构动态管理，切实降低鉴定收费标准，减少企业诉讼成本。充分运用府院联动机制，积极适用破产重整、和解程序，努力盘活优质存量资产，实现破产办理工作全省最优。

——实施乡村振兴司法服务行动。健全涉农村土地“三权分置”、农村基础设施和基本公共服务等案件快速审理机制，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，服务保障接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。探索实行调解前置，从源头上减少诉讼增量。推动人民法庭与乡镇综治中心、派出所、司法所、人民调解组织、基层群众自治组织对接，最大程度将矛盾纠纷化解在基层。严格落实“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”工作要求，深入基层社区、田间地头开展巡回审判，每年到不少于20%的行政村进行现场庭审、现场调解，争取五年内实现全覆盖。

——实施民营企业主权益保障行动。严格执行宽严相济刑事政策，准确把握罪与非罪界限，对近三年来全市法院涉民营企业主刑事案件进行全面评查，对确有错误的案件，坚决依法纠错。进一步加大产权司法保护力度，依法平等保护企业主合法权益，以零容忍态度严肃查处利用审判执行权侵害民营企业和企业主合法权益行为，让民营企业主专心创业、放心投资、安心经营。