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洛阳一批涉户政、驾考便民措施来了！快来看看吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.25 17:09

　　25日，洛阳政法机关“我为群众办实事”公开承诺新闻发布会召开。发布会上，洛阳市公安局发布涉户政、驾考等10项便民利民措施。届时，市民办理相关业务将更加便捷。

　　——外地户口迁入“快速办”

　　2021年5月1日起，市(县)外户口迁入审批时间从20个工作日内审批完成，压缩为5个工作日内审批完成。对于引进人才落户的，开通审批绿色通道，尽快最优办理。

　　——居民身份证“快捷办”

　　2021年5月1日起，全面放开居民身份证受理地点，取消办理异地身份证的居住证明，群众持户口本或其他身份证明，可以到我市任意一个派出所办理居民身份证补领换领。

　　——本市户口就近“实时办”

　　2021年7月1日起，在2019年推出的户籍业务“就近办”基础上，出生登记、死亡注销、直系亲属投靠、户口副项变更、出国定居注销户口、入伍注销户口、户口迁出、14岁以下姓名变更、大中专学生回原籍、户口本补办业务等10项户籍业务，从原60分钟办结压缩至实时办结。

　　——居住证申领“随即办”

　　2021年5月起，洛阳引进的高层次人才可以直接申领居住证，免除半年登记期。2021年11月起，通过大数据局整合共享数据，在我市人社、民政、工商、教育、住建等部门已登记满半年的，可以直接在公安机关申领居住证。

　　——出入境证件“全天办”

　　2021年4月1起，为企业出国商务、劳务人员办理护照开辟绿色通道。凡是能按要求提供相关材料、符合复工复产等紧急出境事由的，出入境部门将全力为我市企业出国商务、劳务人员开辟绿色通道，设置专属窗口，提供延时服务，全天候24小时，以企业时间为方便，为其成团办理提供优质办证服务。

　　——护照受理“容缺办”

　　2021年4月1起，开通容缺受理服务。国家移民管理局要求对以赴境外劳务事由申请出入境证件的，需提供必要的证明材料，同时出国劳务人员须出具接种疫苗证明，才可受理。部分企业劳务人员必须先提供护照劳务企业才能为其接种疫苗，出入境部门将靠前服务，开通容缺受理，先期为此类人员受理护照并出具护照受理单，为其接种疫苗提供方便。

　　——驾考预约“高效办”

　　今年5月底前，在城市区增加1至2个小型汽车驾驶人全科目考场，增加考试车辆70台，补充专职考试员，加密考试场次，全面开展考前适应性训练，全面提升我市驾考受理、预约、考试的流转速度，提高考试及格率、出证率，切实解决群众驾考“预约难、驾考难”问题。

　　——事故抢救费用“先期垫”

　　交通事故中，对符合“抢救费用超过交强险责任限额、肇事机动车未参加交强险、机动车肇事后逃逸”三种情形之一的，交通事故受伤人员的近亲属可视伤情向公安交警部门申请8万元以内的先期抢救垫付金，保险公司先期垫付，使伤者得到及时救治，降低交通事故伤亡率，维护人民群众生命安全。

　　——货车通行证“即时办”

　　运用互联网+技术，升级货车通行证办理系统平台，拓展服务渠道，今年5月底前，实现除渣土工程车等重点车辆以外的普通货车入市通行证“秒级办理”，提升城市交通精细化管理水平。

　　——特殊人群交管业务“贴心办”

　　在车管、驾管业务中，开辟老年人等特殊人群业务办理绿色通道，设置老年人服务窗口，业务大厅保留现金、银行卡等传统收费方式，解决没有支付宝、不能使用微信支付的特殊人群办理业务难问题，方便老年人等特殊人群顺利办理交管业务；对群众一日内需办理多个车管业务的，实行当日即时归档，缩短、简化办理流程，提高办理效率；对机动车所有人夫妻变更等特殊业务实行当天办结，避免往返奔波，进一步提升窗口高质量服务水平。（洛报融媒记者 申利超 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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