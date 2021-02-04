洛阳都市圈建设：部分县区有望与周边地市实现跨地区免试就近入学

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，今年以来我市主动与平顶山、焦作、三门峡、济源等城市对接，积极推进洛阳都市圈教育一体化发展。目前，我市已与周边地市确定一系列共建共享项目，今年秋季学期，我市部分县区有望和外地市实现义务教育阶段学校跨地区免试就近入学。

学校间开展座谈

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，今年以来我市主动与平顶山、焦作、三门峡、济源等城市对接，积极推进洛阳都市圈教育一体化发展。目前，我市已与周边地市确定一系列共建共享项目，今年秋季学期，我市部分县区有望和外地市实现义务教育阶段学校跨地区免试就近入学。

成立洛阳都市圈教育高质量发展学校共同体，吸引两省七地近二十家学校加入

前不久，洛阳成功举办洛阳都市圈教育高质量发展论坛，成立洛阳都市圈教育高质量发展学校共同体(以下简称共同体)，吸引了洛阳、济源、平顶山、焦作、三门峡，以及山西晋城、太原两省七地近二十家学校加入。

近期，洛阳市实验小学将教师校本研修方案和精心录制的400多节网课分享在共同体网络平台上，内容涵盖专业化阅读、思维训练、体育锻炼、艺术熏陶、劳动实践等方面。这些优质的教育资源和先进的教育理念，让共同体学校的师生们耳目一新。

目前，该共同体已建立起共享和对接制度：围绕校园文化建设、课堂教学改革、教师专业发展、信息中心建设等8个方面，每所学校均建立8个项目专班并安排专人负责对接，为即将开展的多层次一体化教育体系研究实践以及学校间深度交流与合作提供组织保障。共同体将积极构建培训平台和资源库平台，以满足成员单位在师资队伍建设、管理人才培训、优质教育资源共享等方面的需求。