古装悬疑剧《风起洛阳》今日杀青

今天，以古都洛阳为背景的古装悬疑剧《风起洛阳》经过4个多月的拍摄，圆满杀青！

今天，以古都洛阳为背景的古装悬疑剧《风起洛阳》经过4个多月的拍摄，圆满杀青！

《风起洛阳》官方微博连发两条微博宣布剧集杀青，展现幕后团队的艰辛付出与剧中考究的布景氛围。

《风起洛阳》由爱奇艺、留白影视出品，改编自知名作家马伯庸的作品《洛阳》。故事的背景设置在十三朝古都洛阳，讲述了武周时期一群出身不同阶层的人为调查洛阳悬案而发生的一系列故事。

2020年10月22日，《风起洛阳》官宣并发布主演名单，洛阳籍艺人王一博作为主演之一，在剧中扮演百里弘毅，这位洛阳小伙的加入，让《风起洛阳》更加令人期待。

2020年11月17日，《风起洛阳》在横店宣布正式开机。随着《风起洛阳》官宣开机，拥有着1400多年历史的隋唐洛阳城被越来越多的人关注。隋唐洛阳城始建于隋大业元年(公元605年)，是公元7至11世纪全国的政治、经济和文化中心，先后作为隋、唐、五代、北宋的都城或西京，历时530年之久，见证了中国古代最为辉煌的一段历史。