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洛阳市总工会庆祝建党100周年征文活动启动 最高奖金2000元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.25 11:49

　　为庆祝中国共产党百年华诞，讴歌党的初心使命、奋斗历程和丰功伟绩，凝聚建功“十四五”、开启全面建设社会主义现代化强市的磅礴力量，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，市总工会决定举办“因为有你”庆祝建党100周年征文活动。

　　征文活动由市总工会主办，市职工文联、职工作家协会承办。“因为有你”征文，主要围绕百年来国家和社会、单位和企业、个人和家庭发生的巨大变化，讴歌党的丰功伟绩，抒发对党的深厚情感，坚定广大职工听党话、跟党走的信心信念。

　　旗帜鲜明，内容详实。内容健康，积极向上。突出典型事迹、人物故事、切身感受、职工身份、地域特色。提倡以小“切口”反映大主题，情节生动、富有新意。要聚焦工厂、工地、工人，发扬工匠精神讴歌劳动创造，满怀真情讲述职工故事。

　　广泛参与，职工为本。大力提倡职工作协主席团成员和广大会员带头创作，积极鼓励广大职工踊跃参与。支持普通劳动者书写本人建功立业的真实故事、真情实感、成长经历和美好生活。

　　体裁不限，原创新作。可根据主题表达需要选取体裁，诗歌应不低于30行，散文等应不少于2000字。征文作品必须为本人近期原创作品，没有在媒体公开发表过。

　　征文作品不付稿酬，不退稿，请作者自留底稿。投稿截止时间为5月30日。

　　参赛作品以电子版(word文档)发送至邮箱，请在邮件主题栏注明“建党百年征文”＋作品名称＋作品体裁＋作者姓名＋单位＋联系方式。本次征文活动恕不接收纸质投稿。

　　投稿邮箱：575621033@qq.com

　　奖项设置：特别奖若干名。

　　一等奖3名，奖金各2000元

　　二等奖6名，奖金各1000元

　　三等奖12名，奖金各500元

　　优秀奖50名，颁发奖品优秀组织奖若干。所有奖项均发获奖证书。

　　(洛报融媒记者 余子愚)
[ 责任编辑：崔利利]
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