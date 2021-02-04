洛阳都市圈公共图书馆“读红色经典 颂百年丰碑”有奖诵读、征文活动启动！

2021年是中国共产党百年华诞，是出彩“十三五”、奋进“十四五”两个历史时期的交汇点，也是洛阳高质量建设现代化都市圈的起步之年。

2021年是中国共产党百年华诞，是出彩“十三五”、奋进“十四五”两个历史时期的交汇点，也是洛阳高质量建设现代化都市圈的起步之年。用动听的声音献礼党的百年华诞，用无声的文字描绘城市的发展与变迁，今日，“读红色经典 颂百年丰碑”洛阳都市圈公共图书馆庆祝中国共产党成立100周年诵读、征文活动正式启动，将面向洛阳都市圈五地市广泛征集朗诵及文字作品。

此次活动由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市文学艺术届联合会主办，洛阳都市圈五地市公共图书馆及洛阳网共同承办。

活动主要包括作品征集、作品评审、线下决赛以及线下颁奖四个部分。通过诵读经典、征文的形式讴歌党的光辉历程，回顾国家与城市的发展与变迁，唱响新时代主旋律，营造全民阅读的浓厚氛围，献礼党的百年华诞。

报名内容及流程

诵读、征文活动作品征集从今日起持续至5月1日，分为成人组和少儿组，共设置一等奖30名、二等奖50名、三等奖70名、优秀奖150名、优秀指导教师150名、优秀组织奖20名及最佳团体奖2个，获奖选手将获得图书大礼包及获奖证书。一等奖将获得价值200元的图书大礼包，二等奖将获得价值100元的图书大礼包，三等奖将获得50元的图书大礼包。此外，参与诵读活动的部分选手将获得出演“十佳朗诵者”代言家乡短视频的机会。

若您有兴趣参与征集活动，可尽快扫描下方二维码；或关注洛阳市图书馆微信公众号进行报名。

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为了增加活动的趣味性，本次活动将在洛阳都市圈五地市公共图书馆及洛阳市的城市书房为市民放置专属的活动邀请卡，市民可到就近公共图书馆或城市书房内寻卡参与活动。(洛阳网记者 张晓丹)