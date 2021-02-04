洛阳移动助力洛阳地铁一号线 洛阳地铁实现5G信号全覆盖

洛阳地铁一号线开通在即，各项“看不见”的基础设施已做好了充分准备，其中最令人关注的就是地铁里面手机信号怎么样？

洛阳地铁一号线开通在即，各项“看不见”的基础设施已做好了充分准备，其中最令人关注的就是地铁里面手机信号怎么样？经过一年建设施工、多轮联调联试，中国移动5G信号已实现洛阳地铁一号线全覆盖，无论是在地铁站台还是在行驶中的车厢里，都可以轻松无忧使用中国移动的5G网络打电话、刷视频。

截至目前，中国移动洛阳分公司已累计投入施工、监理和设计人员960人，投入五千余万元，建设44个5G基站、65个4G基站，在省内率先实现4条漏缆覆盖，隧洞内5G网络平均下载速率达到1Gbps以上。