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19座车站串珠成链 洛阳地铁梦圆【高清图集】

　　

记者 张怡熙 摄

　　洛报融媒受权官方发布：备受瞩目的洛阳地铁1号线将于3月28日开通初期运营。洛阳将成为中西部非省会城市中第一个开通地铁的城市。 据了解，地铁1号线每日运营15小时，运营时间为6时30分至21时30分，高峰间隔7至8分钟，平峰10分 钟。全长为25.342公里，全线设车站19座，平均站间距为1.38公里。那么，洛阳地铁和特色站台究竟长什么样？小编为您整理了一大波高清图，一起来看看吧。（点这里还有ＶＲ全景看地铁

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来源： 洛阳网    2021-03-26 10:13 [ 责任编辑： 崔利利 ] 返回洛阳网首页>>
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