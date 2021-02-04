洛阳签订产融合作协议448个 总金额348亿元

24日召开的2021年地企合作第一次会议，通报了全市地企合作工作进展情况，部署了下一步工作。本次地企合作会议以“加强产融合作，支持项目建设，确保‘十四五’开好局起好步”为主题，围绕产融合作，签订产融合作协议448个，总金额348亿元。

24日召开的2021年地企合作第一次会议，通报了全市地企合作工作进展情况，部署了下一步工作。本次地企合作会议以“加强产融合作，支持项目建设，确保‘十四五’开好局起好步”为主题，围绕产融合作，签订产融合作协议448个，总金额348亿元。

多方联动互利共赢 我市形成地企合作新格局

深化地企合作，是洛阳厚植发展优势、加快产业转型升级的重要途径。自2016年以来，我市先后召开了20次地企合作会议，形成了多方联动、资源共享、优势互补、互利共赢的地企合作新格局。

产业项目有序推进。始终把项目建设作为地企合作的重要抓手，累计签约产业类项目771个，计划总投资3240亿元。截至目前，已开工项目760个，开工率98%，完成投资2338亿元。

产销对接成效显著。充分发挥产销对接平台作用，先后组织签订产销对接合同812个，总金额440亿元。截至目前，所有产销对接合同已全部履约完毕。

科技合作不断拓展。加强高校、科研院所、企业之间的对接交流，加速科技成果转化，累计签约科技成果转化及传统企业智能化改造项目400个。截至目前，364个项目已成功落地转化或完成改造，36个项目正有序实施。

产融合作持续深化。建立政府与金融机构对接机制，搭建银企对接合作平台，地企合作会议签订的1016个产融合作协议均已履约完毕，投放资金1490亿元。

服务项目坚强有力。地企合作会议现场交办涉及项目手续办理、要素保障等方面问题393个，377个已办结。一批企业生产经营和项目建设中存在的实际困难和问题得到了及时解决，拉近了政企间的距离，优化了营商环境。