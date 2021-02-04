洛阳检察机关开展“出彩洛检人”评选活动

昨日，全市检察机关“出彩洛检人”评选活动举行，大力弘扬英模精神，深入推进政法队伍教育整顿。

昨日，全市检察机关“出彩洛检人”评选活动举行，大力弘扬英模精神，深入推进政法队伍教育整顿。

此次“出彩洛检人”评选活动共有20名候选人。他们中有的冲锋一线执法办案、扫黑除恶，有的用爱和无私呵护未成年人健康成长，有的立足本职守护社会公益……

在活动现场，他们守初心践使命、守护公平正义的感人讲述，引来场下的检察干警和担任评委的人大代表、政协委员、人民监督员、检察联络员等的阵阵掌声。

此次活动旨在深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进政法队伍教育整顿，通过发现、培育、树立、宣传典型，进一步发挥先进典型的引领、感召和激励作用，大力弘扬英模精神，努力打造“信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁”的检察队伍，进一步凝聚全市检察干警意志力量，推动“四大检察”全面协调充分发展，不断开创洛阳检察事业新局面，服务保障现代化洛阳都市圈建设。

省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长耿景智、市人民检察院检察长吴志军参加活动。(记者 申利超 通讯员 储涛)