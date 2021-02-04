和友人去郊外踏春，偶遇一梨园，只见满园梨花胜雪，煞是好看，不禁惊叹，好一座梨园！在惊叹梨园之美时，不由得联想到另一个“梨园”，这个“梨园”，与唐玄宗有关。

和友人去郊外踏春，偶遇一梨园，只见满园梨花胜雪，煞是好看，不禁惊叹，好一座梨园！在惊叹梨园之美时，不由得联想到另一个“梨园”，这个“梨园”，与唐玄宗有关。

唐朝时，皇家园林中有专门的梨园，唐玄宗常在梨园赏花、品果、听乐，还在这里设立了专门的音乐机构——梨园。

在长安、洛阳两地，唐玄宗有三个梨园，其中一个设在洛阳的太常寺，称为“梨园新院”，主要负责演奏各种民间音乐。

据史书记载，最盛时，梨园新院有乐工1500人，其中不乏优秀音乐家，比如开元年间的歌唱家许和子。她人长得美，歌唱得也好，“能变新声”。

有一次，唐玄宗在洛阳勤政楼举行大型歌舞宴会，观者甚众，喧哗异常，连音乐都听不见了。唐玄宗大怒，宦官高力士马上献策：“只要让许和子出来唱一曲就好了。”唐玄宗同意了，许和子登台一展歌喉，四周顿时鸦雀无声。

唐玄宗本人酷爱艺术，平时处理朝政之余，经常在宫廷里进行音乐、舞蹈和戏曲的创作。《新唐书·礼乐志》中就有记载：“玄宗既知音律，又酷爱法曲，选坐部伎子弟三百人，教于梨园，声有误者，帝必觉而正之，号‘皇帝梨园弟子’。”

这是说，唐玄宗精通音律，又酷爱法曲，就在宫中选了300名乐师教于梨园，如果有人发音错误，唐玄宗必会发现并纠正，这些人因此被称为“皇帝梨园弟子”。

唐玄宗一生痴迷音乐，作曲无数。据史书记载，唐玄宗有一次巡幸东都，一天夜里，月光皎洁，他了无睡意，便披衣而坐，独赏月光，突然脑海里灵光一闪，便写下一首曲子，当即吹奏起来。没想到隔墙有耳，有个吹笛人经过，被这首曲子吸引，遂驻足聆听，并暗暗将曲调记了下来。

第二天，唐玄宗出宫微服私访，突然听到酒楼上有人吹奏自己昨夜作的新曲。他大吃一惊，便暗中寻访，得知吹笛人名叫李谟。关于此事，诗人张祜作诗为证：“平时东幸洛阳城，天乐宫中夜彻明。无奈李谟偷曲谱，酒楼吹笛是新声。”（记者 刘永娟）