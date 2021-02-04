南山大道：昔日曹子建 长驱上南山

南山大道在洛阳城南山下，向西通往丝路大道，向东连通希望桥。

南山大道在洛阳城南山下，向西通往丝路大道，向东连通希望桥。

顺着此路西往涧西区、东入伊滨区，或是出城上高速公路，都很方便。

这条路原来叫南环路，前不久改名叫南山大道。新路名来源于曹植的《名都篇》。在这首写给洛阳的赞美诗中，曹植提到，京洛少年“揽弓捷鸣镝(dí)，长驱上南山”。

诗中的“南山”，就是洛阳城南的龙门山。

了不起的大才子

曹植是三国时期的大才子，生于公元192年。因其字子建，且当过陈王，所以后人亦称他为曹子建、陈王。

曹植有一个非常厉害的老爹——曹操。曹操能文能武，打仗不含糊，写诗也在行。虎父无犬子，曹植继承了曹操的好基因，在文学领域大放异彩。

他是建安文学的代表人物，是中国文学史上第一个大力写作五言诗的人。其代表作《洛神赋》《白马篇》《名都篇》等，笔力雄健，华美典雅。他描写洛神的句子，譬如“翩若惊鸿，婉若游龙”，被文人们赞颂千年，竞相借用。

南北朝时期的文人谢灵运对曹植佩服得不得了，说“天下才有一石，曹子建独占八斗”，全天下的才气几乎让曹植占光了。

清代文人王士祯说曹植是“仙才”，只有李白、苏轼可与其媲美。

“诗仙”李白本人，对曹植也相当欣赏。他在《将(qiāng)进酒》中提到，“陈王昔日宴平乐，斗酒十千恣欢谑”，说陈王曹植当年在洛阳平乐观宴请宾客，开怀畅饮，一醉方休，豪爽至极，令人艳羡。

京洛少年的一天

李白所说的“陈王昔日宴平乐”这个典故，曹植在《名都篇》中自述甚详。

洛阳是东汉王城，名门贵族云集。曹操是汉末魏王，曹植身为王子，朋友非富即贵，耳闻目睹，“名都多妖女，京洛出少年”。

他说，洛阳的贵公子们生活奢靡，无忧无虑。他们挎着宝剑，穿着华服，斗鸡、赛马、打猎，“揽弓捷鸣镝，长驱上南山”；玩累了，就“归来宴平乐，美酒斗十千”，呼朋唤友，开怀畅饮，尽情享用山珍海味，耍到太阳落山，各回各家，“清晨复来还”，次日接着聚会。

“归来宴平乐”里的“平乐”，指的是东汉的平乐观。史载，平乐观位于汉魏洛阳城西(今孟津平乐一带)，始建于汉明帝时期，观内有高台，帝王可以登高望远、点将阅兵。曹魏时期，平乐观建有驿舍，可以举行宴会。

李白显然认为，曹植本人就是“京洛少年”中的一员。后世评论家多批评富家子弟虚度光阴、不思报国，但李白推崇今朝有酒今朝醉，反而欣赏这种活在当下的潇洒做派。

七步成诗美名传

活在当下，率性而为，成全了曹植的诗名，也耽误了他的前程。

曹植思路敏捷，下笔成章，加上性情率直，讨人喜欢，曹操原本偏爱他，常带着他一起南征北战，甚至一度想让他当王位继承人。

怎奈曹植不争气，让曹操很失望。

曹操外出打仗，曹植留守后方。仗着父亲偏爱自己，他放纵自我，饮酒无度。某日，他喝多了，居然私自驾着皇家马车，在只有帝王才能走的禁道上纵情驰骋。

多疑的曹操闻讯大怒，怀疑曹植有篡位之心，从此不再信任这个儿子，并立次子曹丕为接班人。

公元220年，曹操病逝。曹丕在洛阳登基称帝，建立曹魏王朝。相传，曹植听说哥哥废汉自立，穿上丧服为汉朝哭泣。

曹丕大怒。他本就嫉妒曹植的才学，如今觉得弟弟跟自己不是一条心，顿时起了杀心。他命曹植在七步之内作出一首诗，否则就处死曹植。曹植略一沉吟，当场吟诗：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？”

曹丕默然，放了曹植一条生路。然而曹植还是被边缘化了，他被撵出了京城洛阳，封到外地当王爷。

在从洛阳去封地的路上，曹植在洛水边歇脚，恍惚间见一美如天仙的女子凌波微步，有感而发，写下了千古名篇《洛神赋》。

有好事者说，曹植暗恋曹丕的妻子甄宓(fú)，《洛神赋》是他写给嫂子的颂歌。也有人认为，此赋无关风月，曹植是借洛神寄寓对君主的仰慕与忠诚，抒发怀才不遇的苦闷心情。

南山大道上走一走，回望昔日，那个“长驱上南山”的京洛少年，何等意气风发！劝君爱惜光阴，踏实向前，多些实干，少些嗟叹。（记者 张丽娜）