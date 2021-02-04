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重提升，不断焕发新气象 —— 二谈高质量办好第39届中国洛阳牡丹文化节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.25 08:15

　　站在“十四五”开局之年，“节”与“城”会演绎出怎样的精彩互动，总是令人充满期待。

　　看，地铁1号线就要开通了，牡丹博物馆就要迎客了，109个城建项目就要完工惠民了……迎着又一个“花开时节”，洛阳昂首迈上新征程，开启新一轮“城市蝶变”。在好事连连的氛围中，今年牡丹文化节如何“重提升”，显得很不寻常。市委书记李亚就此强调，要优化提升活动策划、板块设置、专项方案，全面提升城市建设、市容市貌、窗口服务、文明素质，确保在新征程新起点上展现新气象。

　　在牡丹文化节的故事里，从来都不只是一朵花的“芳华绽放”，更是一座城的“新姿焕发”。如果说，硕大的花朵、绚丽的色彩、华贵的姿容，让牡丹以“国民之花”的身份，寄托着中国人对民族复兴和幸福生活的美好向往，那么，优环境促提升、补短板展新貌、建城市惠民生，牡丹文化节则是洛阳的一个大好“节”点，是这座城迈步新征程的展示平台、发展舞台，舒展着“花开时节动京城”的新时代魅力。

　　花扮靓了城，城成就了花。牡丹文化节38年长盛不衰的背后，“节”与“城”的互促共进总是动人的主旋律，特别是“十三五”以来，我们以牡丹文化节为节点强力攻坚，推动城市基础建设能力和水平上台阶，在路与桥的延伸、交会和跨越中彰显“洛阳速度”“洛阳效益”，在文旅融合的持续发力中，夯实国际文化旅游名城建设的“四梁八柱”，城市功能不断完善、城市品质持续提升，以节促建、以节促管的办节宗旨深入人心，整个城市有了“我家大门常打开”的底气，呈现出不同以往的“气象万千”。

　　新时代呼唤新作为，新征程期待新气象。当历史开启新的一程，洛阳都市圈建设全面启动，全面建设现代化强市大幕拉开，“重提升”，就是要把历史方位和城市定位贯通起来，把办好牡丹文化节与提升城市颜值气质、增强城市发展动力结合起来。进一步说，就是要守正创新、守正出奇，不断创新节会形式、丰富节会内容、提升节会品质，推出更多文化体验、文创产品和演艺活动，让这个“节”更有吸引力和影响力；就是要以节促建、以节促管，深化文明城市创建，提升市容市貌水平，确保既定城建、文旅等重点项目完工惠民，让“更好的洛阳”走进“更多人的心里”。

　　“洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。”优环境、增底色、强支撑，我们就能以一花绽放引来满城精彩，展现“洛阳城里春光好”的新气象。(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利]
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