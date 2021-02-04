洛阳市处非办提醒：警惕虚拟货币投资陷阱

近期，一些以虚拟货币投资为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多以高额利息诱导投资者，非法吸收公众资金。

近期，一些以虚拟货币投资为名进行集资的诈骗陷阱相继被曝光，不法分子多以高额利息诱导投资者，非法吸收公众资金。

案例

2018年10月，何某等人在未经有关部门批准的情况下建立某网络平台，并大力推广虚拟货币投资项目。何某等人通过QQ群、微信群发布公告，对公众宣传其推出的“某某币”只涨不跌，具有极大的升值空间，利润可达10倍以上，投资人可低价购买这种虚拟货币，但是要锁仓6个月。

随后，何某等人以拉人头、分级提成的方式，以高额回报为诱饵不断吸引投资者，大量吸收资金。截至案发，何某等人非法吸收公众存款2047万余元。近日，湖南省岳阳市云溪区人民法院以非法吸收公众存款罪判处何某有期徒刑三年六个月，并处罚金10万元。

解析

市处非办工作人员表示，此类非法集资活动以虚拟货币投资为噱头，实质是借新还旧的庞氏骗局，资金运转难以长期维系，其主要有以下特点：一是网络化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。二是诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强的欺骗性。

提醒

市处非办提醒市民，“丰厚回报”的背后往往暗藏投资风险，投资者对此类活动应高度警惕，不要盲目相信天花乱坠的承诺，不要被“高收益”冲昏头脑。（记者 戚帅华）