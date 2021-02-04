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洛阳市所有公办、民办幼儿园今后将“组团”发展

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.25 08:19

　　合作共建、以强带弱、协调发展……市教育局日前发布《关于组建洛阳市幼儿园高质量发展共同体的实施意见》(以下简称《意见》)，对我市学前教育高质量发展进行规划。预计今年4月底前，各县(市)区公办、民办幼儿园共同体组建工作全面启动。

　　【组建模式】

　　“为加快我市学前教育高质量发展，扩大省级、市级示范园的引领示范作用，全方位提升各级各类幼儿园办园品质，市教育局研究决定组建幼儿园高质量发展共同体(以下简称共同体)。”市教育局基教科相关负责人说。

　　《意见》要求，各县(市)区教育部门将加强对学前教育高质量发展共同体的设计、布局，从2021年起，未来3年内原则上要逐年按30%、35%、35%的比例，辐射到县(市)区的全部幼儿园，有条件的可提前完成组建。每个共同体将按照1所省级或市级示范幼儿园，加3所至5所其他幼儿园的模式组建，其中至少要有1所普惠性民办幼儿园。

　　【带动提升】

　　在组建共同体前，各县(市)区教育部门将充分掌握幼儿园的实际发展情况、园长与教师的特点、需求，双向选择、自愿组建。共同体确定后，将设立由示范园和共建园组成的内部组织管理机构，示范园将牵头制订年度发展规划、带动提升目标、具体实施方案，并按计划分阶段实施。

　　【教研互动】

　　为促进教师发展，示范园的优秀、骨干教师将每月至少一次到共建园指导一线教师创设环境，参加其教研活动、为教师上示范课等，帮助共建园开展园本培训、拓宽视野、转变教育观念，提高保教水平。共建园要每月派出教师轮流到示范园跟岗，全面学习班级管理、教育教学工作，同时在教师中积极开展“结对拜师”活动，提升教师的专业素养，增强其综合能力。

　　除了共同体内部幼儿园之间的教研活动，每个共同体的示范园之间，也要相互交流、借鉴经验、共享优质资源，每学期进行一次参观学习，激发活力、创新意识，推动全市学前教育高质量发展。

　　【时间规划】

　　月底前，各县(市)区制订本区工作方案，报市教育局审核备案。

　　4月底前，各县(市)区教育部门指导各幼儿园签署共同体协议，制订具体发展计划，全面启动共同体共建工作。

　　5月至12月，各幼儿园按照工作方案、时间表，落实各项措施，确保共同体工作取得实效。

　　7月至8月，市教育局对各县(市)区各共同体工作开展情况进行检查。

　　12月，各县(市)区对共同体实施工作进行评估、总结、表彰，并部署、启动下一轮工作，该项工作将作为各县(市)区评优评先依据之一。（首席记者 焦琳 通讯员 岳颖）
[ 责任编辑：马佳佳]
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