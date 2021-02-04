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“当好东道主、增辉牡丹城”文明行动倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.25 08:19

广大市民朋友：

　　第39届中国洛阳牡丹文化节将于4月1日至5月10日隆重举办，届时国内外宾朋将齐聚洛城，共享国色天香。牡丹文化节的成功举办，需要我们从自身做起，从点滴做起，以良好的精神风貌和文明风尚展示城市最美形象，为洛阳都市圈建设凝聚磅礴精神力量和丰润道德支撑。在此，向全体市民发出如下倡议。

　　一、争当文明风尚的传播者。树立主人翁意识，当好城市的文明使者，进一步提升洛阳的知名度、美誉度。做到接待热情有礼、服务细致周到，用我们的每一次微笑、每一句问候、每一个举止、每一项服务，让四海游客宾至如归、如沐春风。

　　二、争当文明行为的践行者。积极践行《河南省文明行为促进条例》，讲文明、崇公德、守秩序、树新风。遵守交通法规，养成文明出行的良好习惯；践行低碳生活，提倡绿色出行，礼遇来宾，错峰出行，选择乘坐公共交通工具、步行、骑自行车等方式外出，错峰赏花。

　　三、争当志愿服务的参与者。大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，热情参与各类志愿服务活动，推进优质服务、特色服务、延伸服务，倡导和营造“人人都是洛阳形象、处处展现古都文明”的良好风尚，让莅洛游客和广大群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　四、争当诚实守信的代言者。积极参与“信用示范城”建设，大力弘扬诚信立身、诚信为本的传统美德。以提供优质、规范、方便、快捷的服务为己任，诚实守信，文明服务，积极为消费者提供满意、放心、文明、和谐的购物、旅游、休闲、娱乐环境。

　　喜迎文化节，人人是主人；当好东道主，个个是形象。市民朋友们，让我们积极行动起来，以良好的社会风尚和文明举止，打造古都亮丽风景线，努力为第39届中国洛阳牡丹文化节贡献自己的一份力量，共同谱写洛阳副中心、都市圈建设精彩、出彩的华美乐章！

　　中共洛阳市委宣传部

　　洛阳市创建办

　　洛阳市文明办

　　2021年3月24日
[ 责任编辑：马佳佳]
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