今日洛阳阴天间多云 气温8℃到23℃

洛阳今天阴天间多云，偏东风2级到3级，气温8℃到23℃。

今天，好天气持续。省气象服务中心预计，今晚到明天，我省春雨温柔上线，以小雨为主，我省西南部、南部部分地区有中雨。27日到28日，雨过天晴，气温快速回升，可谓“一场春雨一场暖”。

春色如画（记者 张光辉 通讯员 赵燕昌24日摄于洛阳理工学院）

看了预报，相信很多人心里都松了一口气，因为大家都喜欢春暖花开的日子。需要注意的是，晴好的天气，如果风力稍大、天气干燥，更有利于花粉传播，花粉过敏气象指数快速上升。

昨天，中国天气网推出的“全国花粉过敏预警地图”显示，今天，我国西部地区阴雨开始发展，部分地区花粉过敏等级有所下降。不过，我国中东部大部地区仍然容易诱发花粉过敏，防护不能松懈。

今明两天，山东、河南、江苏、安徽、湖北、浙江等省份过敏指数持续偏高，易敏人群请尽可能少户外活动，避免在中午前后花粉指数高的时段外出，特别是在晴朗有风的日子里，更不宜长时间在户外停留。

如果一定要外出，易敏人群注意戴上过滤密度较高的口罩，在鼻腔局部涂抹花粉阻断剂。戴眼镜，穿戴长袖的衣物，减少接触花粉。回家后注意清洗衣物，勿在室外晾晒衣被。白天关闭门窗，防止花粉飞入。

来看看今明两天的天气情况。市气象台预计：今天，阴天间多云，偏东风2级到3级，气温8℃到23℃；明天，阴天转小雨，偏南风2级到3级，气温9℃到16℃。春季的昼夜温差大，大家早晚还是要注意保暖。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）