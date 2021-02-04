栾川小山村里的意外发现 证明中生代存在哺乳动物

对古生物感兴趣的人应该知道，中生代是以恐龙为代表的爬行动物繁盛的时代。新生代是哺乳动物称霸的时代。然而，恐龙时代究竟有没有哺乳动物，此前学界一直存在争论。2007年前后，古生物学家在我市栾川县秋扒乡化石地层中的一个意外发现，在争论中一锤定音。

对古生物感兴趣的人应该知道，中生代是以恐龙为代表的爬行动物繁盛的时代。新生代是哺乳动物称霸的时代。然而，恐龙时代究竟有没有哺乳动物，此前学界一直存在争论。2007年前后，古生物学家在我市栾川县秋扒乡化石地层中的一个意外发现，在争论中一锤定音。

裸露地表的红壤层，给专家带来了意外发现

如今，走在栾川县秋扒乡一带的山岭沟壑中，即便是个地理“小白”，也能在试着寻找化石地层的痕迹——那独特红壤层就是最明显的标志物。

红壤多见于热带地区，因富含铁元素而呈现出红色。一般情况下，北方的红壤层都位于地下深处。但是，由于新生代的一次造山运动，栾川这里的地层不断抬升并发生断裂，使得红壤层裸露地表，其中包含的各种古生物化石，因此被人发现。这些化石长期被古人当做药材，直到现代科学的进步，人们才逐渐了解它的来历。

2007年前后，我市因发现大量恐龙化石轰动一时。当时，原河南省地质博物馆的专家长期驻扎在秋扒乡，对此处的化石地层进行了一轮又一轮勘探和发掘。其间，他们挖出了大量古生物化石。

河南自然博物馆古生物研究室主任贾松海说，多数情况下，刚出土时的恐龙化石十分凌乱，难以辨认。想要对其开展进一步研究，首先要做的工作就是对化石进行分类整理，拼接复原。正是在这个过程中，专家发现一个又一个恐龙新属种，比如洛阳中原龙、河南栾川盗龙、河南秋扒龙、迷你豫龙、张氏秋扒爪龙。

不过，当时谁都没有想到，在整理一堆堆恐龙化石时，一堆不太起眼的古生物化石将日后受到世界瞩目。