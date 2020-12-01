洛阳市区整治机动车违停时间定了！

明天0时起，我市城市区“侵占城市道路、违法停放车辆”相关行政处罚权从公安部门移交到城市管理部门，这标志着我市城市区静态停车管理正式纳入“一盘棋”。针对停车难、停车乱问题，市城市管理部门将依照“疏堵结合”原则，持续做好机动车违停治理与停车泊位建设工作，保证市容有序美观。

明天0时起，我市城市区“侵占城市道路、违法停放车辆”相关行政处罚权从公安部门移交到城市管理部门，这标志着我市城市区静态停车管理正式纳入“一盘棋”。针对停车难、停车乱问题，市城市管理部门将依照“疏堵结合”原则，持续做好机动车违停治理与停车泊位建设工作，保证市容有序美观。

机动车违停执法权移交，标志着我市静态停车管理纳入“一盘棋”

24日11时，在洛龙区太康路广利街至定鼎门街段，针对违停车辆，洛龙区城市管理局执法人员正在张贴违停温馨提示单，并通过手持终端将违停车辆信息上传至洛阳市停车秩序管理平台。在涧西区南昌路上，执法人员正在拖移一批阻碍交通、侵占城市道路的两轮、三轮电动车，以及低速四轮电动车。

执法人员在张贴违停温馨提示单

“‘侵占城市道路、违法停放车辆’相关行政处罚权的移交，标志着洛阳城市区静态停车管理正式纳入‘一盘棋’。”市城市管理局有关负责人介绍，此前，我市与省内外多数城市一样，公安交管部门负责城市区机动车违停治理，城市管理部门负责非机动车违停治理及城市停车泊位建设，但从根本上讲，两者都属于静态停车管理范畴。

数据显示，目前，我市城市区机动车保有量超过56万辆，非机动车数量更是巨大，一直以来，停车乱问题严重影响洛阳城市交通秩序和市容市貌。此次移交改革，将市区所有静态停车管理纳入“一张网”“一盘棋”，有助于“治堵”与“治乱”结合，形成整治合力，破解停车乱难题。