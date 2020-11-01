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中共豫西特委梁村旧址纪念馆“70后”义务讲解员 已讲解300余场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.25 10:27

　　走进位于洛阳市伊滨区诸葛镇梁村的中共豫西特委梁村旧址纪念馆，会看到一位笑容可掬、热情的老者。他名叫梁栋，今年70岁，是纪念馆的义务讲解员，也是唯一一名讲解员。

　　纪念馆是清代的梁家祠堂旧址，抗战时期成为中共豫西特委驻地，如今是中共豫西特委梁村旧址纪念馆，也是我市党史教育基地。梁栋熟悉纪念馆的一草一木、每段故事。多年来，他一直在此讲解红色故，致力于中共豫西特委梁村旧址纪念馆的维护、提升和发展，并立下誓言：“只要我能讲，就要一直讲下去，让红色基因代代相传。”

　　“我是一名党员，曾担任梁村党支部书记。”梁栋说，2017年，梁栋被中共豫西特委梁村旧址纪念馆聘为讲解员，他除了感到自豪，也感到压力。“只有讲不好的讲解员，没有听不好的听众，如何把红色故事讲好，让大家听得懂、学得会，我考虑了很久。”梁栋说，有时为把一个故事讲生动，自己能琢磨一整夜。

　　梁栋边当讲解员边坚持学习，坚持学党史、读党报，对梁村的红色历史已熟记于心，不断丰富自己的党史知识。在他的办公桌上有两摞书稿，一摞是文献资料，一摞是他的手稿。他把学习心得和关于中共豫西特委的历史资料进行收集整理，编写成长达50余万字的手稿。

　　“参观时，大家会提各种问题，我都能一一解答。”梁栋说。因为他知识丰富，解说生动，参观者很敬佩他。有一次，河南省档案馆党员干部一行在纪念馆参观学习后，向他赠送了两套河南革命历史文件汇编，他已翻看了很多遍。

　　2019年，中共豫西特委梁村旧址纪念馆对展出内容进行完善，其中用到不少梁栋整理的资料。每到节假日，参观的人一波接一波，梁栋更忙了，“我经常要讲解七八场。”他说，虽然累，但想到大家接受红色教育，弘扬革命精神，就充满了干劲。

　　至今，梁栋已免费讲解300余场，受教育的党员干部和群众达到2万余人次。去年年底，梁栋从纪念馆“退休”，但他没有离开，而是选择继续在这里当义务讲解员，还把自己的手机号留在纪念馆外的牌子上，想要参观听讲解，大家可以打电话预约。

　　自党史学习教育启动以来，梁栋学起党史更起劲儿了，他说：“我要在党史学习教育中不断汲取智慧力量，并把学到的知识运用到讲解中，让红色基因、革命薪火代代相传。”(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 张若含 倪睿 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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