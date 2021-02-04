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洛阳警方抓获43名涉电诈犯罪嫌疑人【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.24 21:18

　　近日，洛阳警方在中缅边境抓获43名涉电诈犯罪嫌疑人。24日晚上，洛阳警方组织仪式欢迎专案组凯旋。

　　今年以来，按照公安部部署要求，在河南省公安厅反诈总队领导指挥下，洛阳警方组织专案组，远赴云南省孟连县，与云南警方协同作战，对偷越边境和境外从事非法活动的回流人员严控细查。

　　3月16日，警方在中缅边境抓获27名涉电信诈骗犯罪嫌疑人。随后，民警经对孟连县重点区域细致排查，又查获15名犯罪嫌疑人，并于22日在澜沧县抓获组织人员非法偷渡境外从事电信网络诈骗的犯罪嫌疑人王某。

　　目前，43名犯罪嫌疑人已由洛阳警方带回审讯，侦查调查工作正深入开展。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 石渊博 文/图/视频)

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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