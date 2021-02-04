有才你就来！洛阳市少儿才艺大赛喊你来报名

童年是一束光，不惧阴霾，灼灼点亮心中火花；童年是一艘船，无畏风浪，扬帆驶向灿烂未来。3月27日(本周六)，“我与祖国共成长，国宝少年筑未来”——“凯瑞国宝·红瞰杯”洛阳市少儿才艺大赛将筑起梦想的舞台，期待我市广大少年儿童亮出才艺、秀出风采。

童年是一束光，不惧阴霾，灼灼点亮心中火花；童年是一艘船，无畏风浪，扬帆驶向灿烂未来。3月27日(本周六)，“我与祖国共成长，国宝少年筑未来”——“凯瑞国宝·红瞰杯”洛阳市少儿才艺大赛将筑起梦想的舞台，期待我市广大少年儿童亮出才艺、秀出风采。

七轮赛制严格选拔，层层筛选公正公开

本次“凯瑞国宝·红瞰杯”洛阳市少儿才艺大赛由洛阳市文学艺术界联合会、洛阳日报报业集团主办，洛阳凯瑞企业集团独家赞助，洛阳网、凯瑞国宝·红瞰承办，洛阳市音乐家协会、洛阳市舞蹈家协会、洛阳市戏剧家协会协办，面向3—14岁少年儿童在全市招募参赛选手。无论孩子擅长舞蹈、声乐、器乐还是朗诵、快板等领域，家长都可以为孩子报名，报名不收取任何费用。

大赛将采取“六场海选+一场总决赛”赛制层层选拔，五大奖项择优颁发。为确保大赛公平、公正、公开，现场还将对大赛全程进行摄像记录，如发现违反比赛规则的参赛选手，将即刻取消名次。

业界大拿强力助阵，提供专业指导点评

有竞争，才有收获。为让选手们在层层激烈的选拔中既锻炼心智，又能学到专业知识、获得长足的进步，大赛特邀专业机构资深“大咖”强力助阵，包括河南省音乐家协会流行音乐学会理事曾艺洁、洛阳市艺术研究所副所长姬丽娜、洛阳歌舞剧院导演林东国、洛阳市青年文学艺术联合会副秘书长田茹等。8名专业评委将在大赛中针对选手的技术水平、个人表现力进行综合打分，并提供专业的技术指导，为孩子们的梦想添砖加瓦。

官方媒体跟踪报道，记录选手精彩瞬间

本次大赛由国家一类新闻网站——洛阳网全程跟踪报道，网站资深文字记者、视频记者、洛阳市摄影家协会摄影师将通过文字、图片、短视频等形式，全方位、多角度记录选手表演过程，在洛阳网新媒体矩阵进行全面发布、广泛传播。您可以在网站关注大赛进程，随时获取赛事的最新动态，包括晋级名单、投票事项等，尽情与亲朋好友分享孩子们表演的精彩瞬间。

游乐项目一应俱全，花样百出体验至上

作为本次大赛的主要支持单位，凯瑞国宝·红瞰致力于全程提供安全、舒适的比赛环境。参赛选手和家长们在感受大赛激烈的同时，还可以在现场一边体验童趣积木王国、VR体验馆，观看精彩动画片，参与彩绘雨伞、街舞等活动，一边相互分享比赛经验，舒缓紧张情绪，以最佳状态迎接舞台。值得一提的是，所有报名成功的选手，均可现场领取精美伴手礼一份。

有心，就有梦；有梦，就要追。“凯瑞国宝·红瞰杯”洛阳市少儿才艺大赛欢迎孩子们勇敢站上梦想的舞台，披荆斩棘，绽放耀眼的光彩。

附：

报名方式

扫下方二维码进入H5小程序进行线上报名(截至4月9日)

比赛时间

第一场海选：3月27日15:00-17:30

第二场海选：3月28日15:00-17:30

第三场海选：4月3日15:00-17:30

第四场海选：4月5日15:00-17:30

第五场海选：4月10日15:00-17:30

第六场海选：4月11日15:00-17:30

总决赛及颁奖仪式：4月17日15:00-17:30

比赛地址

西工区龙翔大道与邙岭大道(原310国道)交会处凯瑞国宝·红瞰营销中心西广场

奖项设置

冠军1名：颁发2000元奖金、奖品、荣誉证书

亚军3名：每人颁发1000元奖金、奖品、荣誉证书

季军6名：每人颁发500元奖金、奖品、荣誉证书

优秀奖10名：每人颁发奖品、荣誉证书

人气选手3名：每人颁发奖品、荣誉证书

(冠军、亚军奖金需扣除20%个人所得税，由大赛主办方代为缴扣)(记者 谢钰旸)