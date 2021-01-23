“河洛儿女心向党”全民阅读年系列推广活动启动

洛报融媒记者24日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，即日起至年底，洛阳市将组织各级公共图书馆和“河洛书苑”城市书房开展“河洛儿女心向党”全民阅读年系列推广活动。

洛报融媒记者24日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，即日起至年底，洛阳市将组织各级公共图书馆和“河洛书苑”城市书房开展“河洛儿女心向党”全民阅读年系列推广活动。

系列推广活动紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年，结合党史学习教育，组织全市各级公共图书馆和“河洛书苑”城市书房，以“河洛儿女心向党”为主题，在牡丹文化节、河洛文化旅游节、七一建党节、图书馆服务宣传周、重大传统节日等时间节点，开展一系列全民阅读活动，涵盖革命影片展播、党史文献展、征文诵读比赛、公益讲座、图书赏析、书画展览等，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导广大读者了解中国共产党成立的艰辛历程，更好地在党的领导下奋进新征程、创造新业绩。

十大系列活动贯穿全年：

●“党史进书房”活动

3月至4月，各县区在图书馆和1/3以上城市书房设置党史阅读专栏，推动党史学习深入人心。开展“党史进书房”学习日活动，每月第一周的周六，全市各级公共图书馆和部分具备条件的“河洛书苑”城市书房，组织开展党史讲座、红色教育、经典诵读、学习交流等活动，厚植爱党爱国爱社会主义情感。

●“读红色经典 颂百年丰碑”诵读、征文活动

3月至6月，在洛阳都市圈五地市范围内，围绕建党100周年，面向广大市民开展诵读、征文大赛活动，结合党史学习教育，诵读红色经典，汲取前行力量，展示在中国共产党的领导下，家乡发生的翻天覆地变化，人民蒸蒸日上的生活，热情讴歌党的丰功伟绩，继承和发扬党的光荣传统和优良作风，进一步激发广大读者热爱党、热爱祖国的深厚情感。活动采取专家评审、网络投票和线上决赛等方式，评出相关奖项，并举行颁奖。

●“颂百年辉煌 品书香花香”牡丹文化节系列阅读推广活动

牡丹文化节期间和世界读书日，以“颂百年辉煌品书香花香”为主题，围绕党史学习教育、“分享红色故事、传承革命精神”“讲好洛阳故事、感受古都魅力”“诵读牡丹诗词、感受国色天香”等内容，市、县两级公共图书馆在牡丹园、历史文化景点、辖区1/3以上城市书房，组织开展诵读快闪、专题讲座、读书分享、好书推介、经典诵读等形式多样的活动，吸引广大市民、外来游客积极参与，扩大河洛文化影响力，培养热爱家乡、热爱洛阳的美好情感。

●系列公益讲座活动

各级公共图书馆及“河洛书苑”城市书房将举办党史类、黄河文化(河洛文化)系列、牡丹文化系列、文学艺术系列、法律知识系列、亲子绘本阅读等系列公益讲座活动，重点做好党史、新中国发展史、黄河文化、河洛文化等内容的阅读推广，激发爱党、爱国、爱家乡的热烈情感。

●第六届“书香伴成长”少儿阅读年系列活动

开展第六届“书香伴成长”少儿阅读年系列活动，面向青少年儿童开展讲党史故事、诗歌诵读等形式多样的阅读推广活动，引导广大少年儿童全面了解和深入理解党的百年历史，进一步牢固树立爱国主义思想。

●图书馆服务宣传周系列活动

各级公共图书馆及“河洛书苑”城市书房在5月份最后一周(5月24日--6月1日)集中举办“河洛书苑”城市书房宣传活动，宣传《公共文化服务保障法》《图书馆法》，开展公益讲座、新书展览、流动服务车进社区、青少年百科知识竞猜等活动，让广大群众了解公共文化服务、公共图书馆及城市书房，营造爱读书、读好书的浓厚氛围。

●“红色主题展览”及“新书展介”活动

7月，各级图书馆及具备条件的“河洛书苑”城市书房开展红色主题的书画展、图书展、摄影展等，为广大读者推介红色经典图书，展示党带领全国人民谱写的中华民族自强不息、顽强奋进的壮丽史诗。洛阳市图书馆每月在网站、微信公众号向广大市民群众推荐20部优秀红色著作，传承革命历史，弘扬红色文化。

●特色馆藏资源宣传推介活动

9月，河洛文化旅游节期间，在融媒体(党报、党刊等)、电视台、报社等开辟专栏，推介、展示各级图书馆的特色馆藏资源，重点推介革命历史图书、黄河文化、河洛文化等馆藏资源。洛阳市图书馆与洛阳晚报联合，开辟“洛图有约、精品荐读”读书专栏，每周推介一本图书。

●“九九重阳”阅读推广月活动

10月，结合国庆节、九九重阳节传统节日，在全市范围内开展“九九重阳”阅读推广月活动，包括读书会、好书分享、公益讲座、书画摄影艺术展览、艺术插花等，弘扬中华民族尊老敬老的优秀传统美德，展示新中国建设特别是改革开放以来取得的伟大成就，引导全社会关心关爱老年人，提升老年人幸福指数。

●“河洛书香”读书日系列活动

每月23日，全市各级公共图书馆在本馆或“河洛书苑”城市书房，围绕“弘扬传统文化、传承民族精神”主题，以知识讲座、亲子阅读、诵读交流、好书推介为主要内容，开展形式多样的阅读推广活动，积极引导市民群众在参与中受教育、受启迪，形成阅读风尚，促进“书香洛阳”建设。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘梦刚)