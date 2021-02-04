“乘风破浪”的80后女庭长高荣静：爱岗敬业 为民排忧解难

24日，记者在栾川县人民法院见到高荣静时，她正在查阅卷宗。看起来秀气文雅的她，工作起来却是“虎虎生威”。

24日，记者在栾川县人民法院见到高荣静时，她正在查阅卷宗。看起来秀气文雅的她，工作起来却是“虎虎生威”。

高荣静今年36岁，2010年进入栾川县人民法院工作。2019年，她被任命为三川人民法庭庭长。在来到三川法庭工作的一年多时间以来，她办理了300多起案件，结案率和案件质量达标率均为100%。

白天忙得像陀螺——查阅卷宗、开庭判案、写审理报告和判决书；夜深人静，躺在床上也闲不下来，还要琢磨辩护人的意见是否成立，被告人的行为是否构成犯罪……这是高荣静的“日常”。

去年年底，高荣静办理了一起民事案件。儿子发生意外身亡，因赔偿金为题婆媳二人闹得不可开交。婆婆担心养老问题和两个孙子生活保障，一直没有将赔偿金分给儿媳。儿媳带着孙子一气之下离家出走，两年未归。

为了帮老人找回失去的亲情，高荣静三天两头地往老人和她的儿媳家跑，通过法、理、情的劝导，最终二人冰释前嫌。当看到婆媳二人相拥时，高荣静倍感欣慰。

为了更好地化解纠纷，消除矛盾隔阂，每一次询问、每一次开庭、每一次调解、每一次判决……高荣静不断嘱咐自己，要让当事人感受到公正。