洛阳市校园篮球赛精彩开赛【视频】

突破、变向、背后传球，远投三分……24日下午，洛阳市2021年校园篮球赛(初中组)比赛在洛阳市第一中学精彩开赛。
突破、变向、背后传球，远投三分……24日下午，洛阳市2021年校园篮球赛(初中组)比赛在洛阳市第一中学精彩开赛。
突破、变向、背后传球，远投三分……24日下午，洛阳市2021年校园篮球赛(初中组)比赛在洛阳市第一中学精彩开赛。
本次比赛由洛阳市教育局主办、洛阳市教育局体艺卫站承办，吸引了全市53支代表队的600多名选手报名参赛。比赛为期4天，分为小组赛和交叉淘汰赛两个阶段，最终成绩优秀的篮球队有望代表我市参加2021年全省校园篮球赛。(洛报融媒记者 孟山 文/图)
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