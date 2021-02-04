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一天毛收入六七万元！汝阳县柏树乡一款“明星产品”受欢迎【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.24 20:12

　　“眼下正是羊肚菌采摘期，每天能卖1000多斤，毛收入六七万元。”3月23日临近中午，在汝阳县柏树乡的瓜果蔬菜基地，孙光辉忙着在恒温大棚里采摘羊肚菌。

　　柏树乡是我市红薯种植优势区，鲜食红薯及红薯类产品深受市场欢迎，羊肚菌是后来者居上的“新生”农特产。

　　为鼓励村民发展生产，提高红薯等农特产的附加值，去年7月，柏树乡积极争取县里的“淘宝小镇”建设名额，决定在电子商务上下一番功夫。

　　打出一套“组合拳”后，效果很快显现。柏树的红薯、红薯粉条、红薯粉等农特产销量剧增，还有不少国外订单。截至3月23日，柏树乡电商基地运行不足半年，“柏薯香”系列农特产在淘宝平台的线上交易额已达966.69万元。算上直播带货和京东等线上平台的交易订单，线上交易额已逼近1500万元。

驻村第一书记在柏树乡电商基地直播间直播带货

　　“发展电商这条路走对了，但并非一帆风顺，一些‘卡脖子’因素依然存在。”柏树乡乡长张守志说。

　　拿羊肚菌种植大户孙光辉来说，眼下的快产快销模式看似风光无限，其实暗藏很大风险。新鲜羊肚菌必须3天内送上餐桌，但消费群体集中在北上广深等一线城市，一旦销路不畅，势必造成种植户损失。而红薯及其延伸产品、瓜果蔬菜等，普遍存在销售周期短、收益低等不利因素。

采摘羊肚菌

　　为突破“柏薯香”系列农特产的发展“瓶颈”，让老乡的腰包更鼓更有安全感。去年年底，柏树乡瞅准“冻干技术”——这一新型食品加工工艺。据了解，冻干技术能够最大程度保存食品的营养价值，延长食品保质期，适用于“柏薯香”系列农特产。

　　今年春节前，柏树的冻干车间开建那天，孙光辉激动地一夜没睡，“经冻干处理的羊肚菌能保存2年，根据目前行情，一斤能卖五六百元，是新鲜羊肚菌的七八倍”。按照计划，今年5月，日处理量1800斤的冻干车间(一期)将正式投产。(洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 吴会菊 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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