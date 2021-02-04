景华路部分道路封闭施工 25日起14条公交线路调整

24日，记者从市公交集团获悉，因景华路部分道路封闭施工，影响部分自东向西公交车辆运营，自3月25日起，途经的14条公交线路将调整。

24日，记者从市公交集团获悉，因景华路部分道路封闭施工，影响部分自东向西公交车辆运营，自3月25日起，途经的14条公交线路将调整。

6路：从南苑路南昌路口发车，沿原线至延安路丽春路口后，改走延安路、珠江路、长春路、中州西路、周山大道恢复原线；回程与去程运营线路一致。

11路、50路：从洛阳站发车，沿原线至延安路丽新路口后，改走延安路、西苑路、天津路恢复原线运营。

12路：从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原线至南昌路延安路口后，改走西苑路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

17路、19路：分别从九都东路启明南路口和机车厂路中州东路口发车，沿原线至延安路珠江路口后，改走珠江路、长春路、中州西路、长安路恢复原线运营。

24路：从牡丹广场东发车，走延安路、西苑路、周山大道恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

27路：从飞机场候机楼发车，沿原线至长春路中州西路口后，改走中州西路、太原路、景华路恢复原线。

45路：从九龙鼎南发车，沿原线至珠江路延安路口后，改走珠江路、长春路、中州西路、太原路、景华路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

V12路：从南苑路南昌路口发车，沿原线至天津路联盟路口后，改走天津路、西苑路至牡丹广场东；回程从牡丹广场东发车，走延安路、西苑路、天津路恢复原线运营。

60路、82路：分别从龙门石窟和珠江路南口发车，沿原线至南昌路延安路口后，改走西苑路、周山大道、景华路恢复原线运营。

95路：从牡丹广场东发车，走延安路、南昌路恢复原线运营。

103路：从洛阳站发车，沿原线至珠江路延安路口后，改走珠江路、长春路、中州西路、武汉路恢复原线运营；回程与去程运营线路一致。

上述线路调整后，新途经道路的公交站点都正常停靠。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 文/图)