今年，洛阳将新培育高新技术企业100家、科技型中小企业1500家

24日，全市科技工作会议召开。洛报融媒记者从会上获悉，今年我市科技工作目标确定：新增高新技术企业100家，培育国家科技型中小企业1500家，新建创新平台(载体)300个，全年挂牌科技成果800项以上，技术合同成额突破55亿元。

24日，全市科技工作会议召开。洛报融媒记者从会上获悉，今年我市科技工作目标确定：新增高新技术企业100家，培育国家科技型中小企业1500家，新建创新平台(载体)300个，全年挂牌科技成果800项以上，技术合同成额突破55亿元。

为此，今年我市将重点做好以下8个方面工作：

●高位谋划全域科技创新

以洛阳高新区为核心枢纽，规划建设周山科创谷、“谷水-周山-丰李”科创走廊、“洛阳高新-孟津-吉利-孟州-济源”科创走廊，外引内联实施四大创新中心建设，在形成“一谷两廊四中心”科技创新空间布局上取得实质性进展。

●聚力打造创新核心载体

深化自创区、自贸区、高新区“三区融合”，出台新一轮促进洛阳自创区高质量发展政策措施。加快建设“周山高新+N”的“一区多园”平台，积极推进高新区与伊川、宜阳产业集聚区等在科技、产业、金融等方面联动发展，加快推进在济源虎岭高新区设立洛阳高新区“科创飞地”，推动区域经济和科技创新一体化发展。

●实施新一轮“双倍增”行动

健全完善“微成长、科升高、高企提升”梯次培育机制，打造形成具有核心竞争力的创新型企业集群，确保全年新培育高新技术企业100家、科技型中小企业1500家。健全完善创新平台梯度建设体系，构建覆盖基础研究、应用基础研究、应用研究的研发平台，全年新建创新平台(载体)300个。