暖心！老人乘车难 洛阳公交司机背起他上车【视频】

昨日，记者从市公交集团得知一件暖心事儿，一位年轻公交车车长背老人上车的事儿，感动了不少在场的人。
昨日，记者从市公交集团得知一件暖心事儿，一位年轻公交车车长背老人上车的事儿，感动了不少在场的人。
昨日，记者从市公交集团得知一件暖心事儿，一位年轻公交车车长背老人上车的事儿，感动了不少在场的人。
孙亚歌
3月21日15时28分，在涧西区龙鳞路联盟路口公交站，两位七八十岁的老人准备乘207路公交车，其中一名坐轮椅的老人起身上车出现困难。车长孙亚歌见状便下车来到老先生跟前，试着搀扶他上车，但因车前门太窄，老人没能上来，他便背老人上车就座，其间，有热心乘客上前帮忙搬轮椅、扶人。
孙亚歌背老人上车(视频截图)
俩老人到站后，孙亚歌在另一位热心乘客帮助下，又将老先生搀扶着送下车。目睹这一幕幕的乘客为这名公交车长的举动所感动。“这是我们应该做的，何况那位老人出行明显困难。”32岁的孙亚歌说。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 文/图/视频）
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