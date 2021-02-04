两车相撞司机被困 消防队员紧急救援

3月22日16时03分，新安县涧川大道上，一辆商砼车和一辆白色轿车迎面相撞，人员被困，急需救援。

3月22日16时03分，新安县涧川大道上，一辆商砼车和一辆白色轿车迎面相撞，人员被困，急需救援。

消防救援人员接报警到达现场后发现，白色轿车车头严重变形，驾驶员被困在驾驶室不能动弹，并不时发出痛苦呻吟声。

现场指挥员在简单了解情况后，立即下达命令，时间就是生命，多耽搁一秒，被困人员的生命就多一分危险。消防救援人员一边迅速观察被困司机状况，一边准备好液压顶杆、电动扩展钳等救援器材，并安排专人安抚伤者情绪转移注意力，消除伤者心理情绪配合施救。

由于救援空间狭小，被碰撞的驾驶室前侧严重变形，被困司机身体被车内方向盘死死卡住无法移出，一旦强行拉出可能给被困者造成二次伤害，救援人员决定对严重变形的驾驶室进行纵向拉伸，以腾出足够大的救援空间。

最终，经过半个小时的紧张救援，被困司机被成功救出，并被移交医护人员做进一步的治疗和处理。目前，事故原因正在进一步调查。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 陈冲 文/图)