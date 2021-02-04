洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

两车相撞司机被困 消防队员紧急救援
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.24 18:50

　　3月22日16时03分，新安县涧川大道上，一辆商砼车和一辆白色轿车迎面相撞，人员被困，急需救援。

　　消防救援人员接报警到达现场后发现，白色轿车车头严重变形，驾驶员被困在驾驶室不能动弹，并不时发出痛苦呻吟声。

　　现场指挥员在简单了解情况后，立即下达命令，时间就是生命，多耽搁一秒，被困人员的生命就多一分危险。消防救援人员一边迅速观察被困司机状况，一边准备好液压顶杆、电动扩展钳等救援器材，并安排专人安抚伤者情绪转移注意力，消除伤者心理情绪配合施救。

　　由于救援空间狭小，被碰撞的驾驶室前侧严重变形，被困司机身体被车内方向盘死死卡住无法移出，一旦强行拉出可能给被困者造成二次伤害，救援人员决定对严重变形的驾驶室进行纵向拉伸，以腾出足够大的救援空间。

　　最终，经过半个小时的紧张救援，被困司机被成功救出，并被移交医护人员做进一步的治疗和处理。目前，事故原因正在进一步调查。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 陈冲 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
    山村窑院花香 时光醉了乔庄
        很多人以为，美景和诗意在远方，于是，走遍千山万水，寻访名山大川。
  • ·建设路上走一走 好吃好玩全都有
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
    		•  
    新闻排行
  • 市民出行需要注意哪些事项？洛阳市疾...
  • “赏游洛阳城·嗨购都市圈”34项促消费...
  • 强主题，紧跟时代丰内涵—— 一谈高质...
  • 试乘首日 2万余名市民乘地铁感受“洛...
  • 洛阳钼业2020年营收首次突破千亿元
  • 全市新提拔县处级领导干部廉政谈话会...
  • 一人名下两个社保账号 能否合并到一个...
  • 赏桃花！宜阳盐镇乡中华寿桃赏花节开幕
  • 东方博物馆之都研学营地项目入选文旅...
  • 洛阳地铁1号线初期运营时间确定：每天...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳江水入洛河 福建“...
    “洛阳造”两款“最智...
    沿河樱花朵朵开 洛阳...
    洛龙区27座城市书房增...
    精彩热帖

    沐浴春日暖阳

    牛首山的樱花大道

    牡丹

    美在花丛中
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605