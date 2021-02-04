洛阳8个志愿者服务项目将在牡丹文化节推出

每年牡丹文化节期间，“河洛志愿红”总是牡丹丛中的一道亮丽风景。24日，记者从市文明办获悉，第39届中国洛阳牡丹文化节优质服务暨学雷锋志愿服务活动拉开序幕。

每年牡丹文化节期间，“河洛志愿红”总是牡丹丛中的一道亮丽风景。24日，记者从市文明办获悉，第39届中国洛阳牡丹文化节优质服务暨学雷锋志愿服务活动拉开序幕。

从4月1日至5月15日，我市将推出“文明礼仪、疫情防控、迎宾讲解、共建平安、春暖洛阳”等8个志愿服务项目，以“文明服务我出彩、群众满意在窗口”系列活动为抓手，广泛开展“当好东道主、增辉牡丹城”主题实践活动，让游客和广大群众有更强的获得感、幸福感、安全感。

第39届中国洛阳牡丹文化节志愿服务活动推出8个志愿者服务项目，想要参与的市民可直接到所在社区或街道办事处报名。

具体志愿服务内容如下——

“文明礼仪”志愿服务

围绕第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式开展礼宾接待、秩序维护等志愿服务。

“疫情防控”志愿服务

在飞机场、火车站、地铁站、汽车站、高速公路出入口及各大景区、商超、宾馆等重点公共场所出入口设立志愿服务站，协助做好体温监测、人员登记、防疫知识宣传、秩序维护、咨询引导等服务。

“文明旅游”志愿服务

在城市区各高速出入口、火车站、高铁站、飞机场、公园、景区、场馆等门口设立志愿服务站，为游客提供人文讲解、道路指引、景点介绍等服务。