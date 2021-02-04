物流电商助力乡村振兴 越来越多洛阳农产品“走出去”【视频】

49岁的陈福龙是洛阳市新安县的一名果农，种植樱桃已有近20年时间了。站在自己面积达40多亩的樱桃果园里，他蹲下用手捻了捻地上的泥土。

49岁的陈福龙是洛阳市新安县的一名果农，种植樱桃已有近20年时间了。站在自己面积达40多亩的樱桃果园里，他蹲下用手捻了捻地上的泥土。

“今年我种的是大樱桃，预计下个月就要集中结果。”陈福龙说，从2017年起，他就已经尝到了和物流电商合作的甜头——把果子从枝头摘下后，直接卖给顺丰速递，这不仅省去了他储藏樱桃、找客户的环节，而且价格还比直接卖给批发商高出不少。

下月开始，新安县的樱桃将大面积进入成熟期。如何在果子口感最佳的阶段将它们摘下后及时送上消费者的餐桌，并在这一过程中尽量减少运输、存放的损耗，是每个果农都不得不考虑的问题。而现在，正有越来越多的洛阳农民寻找到了物流电商解决方案。

顺丰速运洛阳公司相关负责人告诉记者，近三年来，他们不断扩大农村快递网络建设力度，优化运营模式，创新科技赋能，希望能真正打通快递的“下乡”之路，推动农村经济升级发展，让更多的洛阳农副产品在冷链物流的“保驾护航”下飞向全国。