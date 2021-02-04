高产又高效！菘田农业让食用菌实现工厂化种植【视频】

立体式菇房、智能化温控、全年365天循环出菇、冷链物流全程追溯……日前，洛阳融媒记者来到嵩县产业集聚区，菘田农业菌类工程化种植项目，现代农业的生产场景颠覆了传统食用菌种植模式。

立体式菇房、智能化温控、全年365天循环出菇、冷链物流全程追溯……日前，洛阳融媒记者来到嵩县产业集聚区，菘田农业菌类工程化种植项目，现代农业的生产场景颠覆了传统食用菌种植模式。

菘田农业是洛阳推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重点产业项目，采用“公司+基地+农户+集体经济+品牌”的商业模式，致力打造豫西地区综合实力最强的双孢蘑菇工厂化种植基地。

原来传统的双孢蘑菇采用大棚种植，受气候和季节的影响较大，产量、质量不稳定，收益也不高。如今，菘田公司引进先进装备和技术，实现大规模工厂化种植，而且还可以对温度、湿度、通风等进行精准调控，生产车间全天保持恒温恒湿环境，全年能完成8次循环种植，每天都有新鲜蘑菇出品。

不仅如此，菘田农业种植蘑菇的原材料是小麦秸秆和鸡粪，经过三次发酵成种植蘑菇的高效培养料，生产完蘑菇，菌渣“变废为宝”，成为农田需要的有机肥料，实现了绿色循环发展。

在建设模式上，当地整合易地扶贫搬迁后续扶持资金和涉农资金，建设现代农业设施，并将项目资产物化到乡村，转租给龙头企业循环使用。目前，该项目已带动300余人就业和全县48个脱贫村集体经济发展。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 王博 文/图/视频)