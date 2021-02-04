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杯盖“咬”住女童手指　消防队员紧急施救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.24 11:57

　　3月22日晚，一名8岁女孩在喝水时，右手食指不慎卡在钢质水杯盖中心的小孔内无法取出。其父母带着孩子急匆匆来到伊滨区消防救援大队吉庆路消防救援站求救：“孩子手指被卡住了，指头越来越肿。”

　　消防救援队员观察发现，女孩右手食指被不锈钢材质的盖子“咬”住，因家人处置不当，时间过长，孩子手指已经肿胀、伤口还在流血。

　　消防救援队员将女孩的右手固定，尝试使用剪断钳将杯盖剪开，但因杯盖材质很硬，孩子又很敏感，未能直接处置。

　　随后，消防救援队员用磨砂轮从侧面将杯盖打开一个豁口，然后尝试剪切。约半个小时后，杯盖被剪开，孩子的手指脱险。

　　消防救援部门提醒，广大家长要加强对儿童的看护，一旦出现硬物卡手指的情况，千万不要盲目用力拉拽，以免手指肿胀适得其反，可将肥皂水等润滑剂涂在手指上，慢慢轻取，如还是不行，应尽快到消防部门求助。(洛报融媒记者 张喜逢 通讯员 杜浩翔 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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