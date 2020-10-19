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工业设计创新大赛有序推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.24 08:30

　　近日，记者获悉，中欧(洛阳)工业设计创新大赛线上初评结束，共90个项目从千余个作品中脱颖而出，将在公示后晋级决赛。

　　以“工业设计赋能洛阳智造”为主题的该项赛事由市政府主办，市科技局、市财政局、清洛基地承办。截至2月底，大赛共收到参赛作品1052个，设计团队来自国内及英国、比利时、西班牙、德国、芬兰、法国、匈牙利、日本、澳大利亚等多个国家，作品涵盖装备制造、电子信息、生物医疗、食品工业、纺织服装、家居生活等领域。

　　在初评阶段，大赛共组织20位工业设计行业知名设计师通过交叉评审的方式，从千余个海内外参赛作品中分别评选出60个创意概念组项目、20个产品实物组项目、10个企业命题组项目。通过公示后，这90个项目将正式晋级决赛。

　　根据计划，大赛将持续至5月31日。为确保赛事成果更好落地洛阳，大赛组委会前期特意针对我市大院大所、主要企业开展工业设计需求调研，确保参赛作品契合本地需求。此外，大赛还特设“企业命题组工作营”环节，后续将邀请晋级决赛的企业命题组项目直接进驻发布需求的我市企业，保证项目落地效果。（记者 陈曦 通讯员 高亚恒）
[ 责任编辑：马佳佳]
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