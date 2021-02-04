昨日，全市新提拔县处级领导干部廉政谈话会议召开。

昨日，全市新提拔县处级领导干部廉政谈话会议召开。

市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国参加会议并讲话。他指出，作为新提拔重用的党员领导干部，要始终把旗帜鲜明讲政治摆在首位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，时刻绷紧政治纪律政治规矩这根弦。要做到“八个管住”，管住大脑、管住手、管住腿、管住嘴、管住眼、管住鼻子、管住耳朵、管住生活作风，确保自身正、自身净、自身硬。要牢记“九个不要”，政治上不要当糊涂人，经济上不要贪占不义之财，人际交往上不要吃不该吃的饭，社会活动中不要去不该去的地方，男女交往中不要沾染美色，家庭生活中不要败坏家风，利益纷争上不要插手干预，处理日常公务不要有失公平公正，思想观念上不要有侥幸心理。要守牢廉洁底线，坚定干事创业信心和决心，用心谋事、尽心干事、专心成事，向市委交上一份满意的答卷。

会上，与会人员集中观看了反腐倡廉警示教育片，新提拔县处级领导干部代表进行了发言。（记者 何奕儒 通讯员 陈聚涛）