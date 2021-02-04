昨日，全市经济运行分析会召开，通报前两个月全市经济运行情况，在把握全国全省发展大局大势中找准自身定位、分析研判形势、精准协调调度，确保一季度经济运行实现“开门红”。 昨日，全市经济运行分析会召开，通报前两个月全市经济运行情况，在把握全国全省发展大局大势中找准自身定位、分析研判形势、精准协调调度，确保一季度经济运行实现“开门红”。 市委常委、常务副市长王琰君在讲话中指出，今年是“十四五”开局之年，也是洛阳都市圈和现代化强市建设进程中具有特殊重要性的一年。扎实做好一季度经济工作，确保经济稳中向好、与城市定位相匹配意义重大。今年以来，全市经济运行总体保持稳定恢复的良好态势，但部分短板、弱项依然比较突出。各级各部门要着力拉长长板，持续巩固保持固定资产投资、规模以上工业生产运行、建筑业等领域良好发展势头，力争取得更好成绩、作出更大贡献。要着力补齐短板，加强对消费、进出口、金融等领域研判调度，找准症结、精准发力，扭转被动局面，尽快迎头赶上。要着力强化保障，充分发挥合理有效投资的关键作用，健全用好重大项目周例会制度，扎实做好重大项目前期手续办理和各类要素保障，围绕“755”现代产业体系和“6+3+X”新型产业园区开展定向招商，推动强链延链补链，确保重大项目建设长流水、不断线。要着力强化调度，密切关注经济指标变化这个“晴雨表”，及时发现问题短板，有的放矢精准调控，确保一季度经济运行开好局起好步，为完成全年目标任务奠定坚实基础。（记者 白云飞）