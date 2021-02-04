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全市政法队伍教育整顿第二次调度会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.24 08:31

　　22日，全市政法队伍教育整顿第二次调度会召开，通报近期工作情况，交流经验、剖析问题，强化争先创优意识，进一步推动教育整顿深入开展。

　　会议强调，要进一步提升思想认识，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省委、市委的决策部署，以最坚决的态度、最优良的作风、最严明的纪律，全力抓好政法队伍教育整顿。要进一步细化工作措施，强化目标导向、效果导向，把教育整顿与业务工作相结合、与党史学习教育相贯通，以严实的态度和举措，确保学习内容入脑入心；坚持以人民为中心，把群众满意作为出发点和落脚点，以最严要求、最高标准推动各项便民措施落实落地，切实提升公众安全感满意度。要进一步加强工作统筹，坚持党建引领，将教育整顿列入各级党委(党组)重要议事日程，专题研究、专班推进、专责落实，切实形成领导带头、全员参与、上下联动良好局面，助推洛阳政法工作高质量发展，以优异成绩献礼建党100周年。

　　会议以视频形式召开。省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长耿景智、倪玮，市领导娄会峰、吴志军参加会议。（记者 申利超 通讯员 张继峰）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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