市公安局反诈中心提醒：虚假、恶意App危害大 使用手机注意防范

近日，我市警方破获多起与虚假、恶意App有关的诈骗案件，虚假、恶意App该如何辨别和防范？日前，记者就此采访了有关部门。

近日，我市警方破获多起与虚假、恶意App有关的诈骗案件，虚假、恶意App该如何辨别和防范？日前，记者就此采访了有关部门。

两起诈骗案均与虚假、恶意App有关

2020年7月，市民周某用手机通过一款App炒股，在累计投入5万元后，他发现无法提现，于是到市公安局瀍河分局报警。

民警调查发现，这款App是一款虚假的投资理财App，受害人被骗资金全部流入深圳某公司对公账户中，民警第一时间将该对公账户冻结，冻结资金120多万元。

随后，民警远赴深圳，将犯罪嫌疑人汤某抓获，并将周某被骗的5万元追回。

无独有偶。2020年12月，市民郭某在手机上收到一条推荐贷款App的短信，他通过短信链接，下载了该款App。此后，他通过这款App申请贷款时，该App的客服人员以缴纳保证金、二次认证金、风险金、匹配金、提现保险金等为由，先后多次向他要了180多万元。最终，郭某发现被骗。

市公安局瀍河分局接到郭某的报警后展开调查，历时一个多月后，警方跨五省六地将7名犯罪嫌疑人全部抓获。

虚假、恶意App种类繁多，危害也大

市公安局反诈中心工作人员说，随着智能手机的普及，人们在沟通、社交、娱乐等活动中越来越依赖手机App。然而，App为我们带来便捷的同时，也引来了不法分子的关注。当前，App已经成为不法分子实施诈骗的重要工具之一，各种理财、借贷App让人眼花缭乱、真假难辨。

这些虚假、恶意App轻则植入广告、消耗流量、恶意扣费，重则盗取个人信息、支付密码等，危害财产安全。

注意防范五类虚假、恶意App

●诱导投资型

不法分子模仿正规的金融投资App制作虚假App，以理财为名骗取钱财，其背后的运营公司地址、高收益、项目等均是假的。

●色情引诱型

这类App有的以交友、求偶为幌子吸引男性用户安装注册后，以引诱用户充值会员可享有“特权”的手法实施诈骗；有的以播放色情视频为诱饵，吸引用户下载安装，进而引诱用户充值不断提升会员等级观看更多影片，以实施诈骗。

●手机木马型

不法分子群发信息，以积分到期、赠送福利等为诱饵，诱导受害者下载植入了木马程序的App。一旦安装，这类App能自动盗取手机收到的验证码，从而通过更改银行卡密码等方式，盗取受害者钱财。

●假冒大牌型

不法分子制作仿冒App，通过盗用或者模仿热门官方App应用图标、应用名，甚至软件内容框架，来混淆用户的视线，骗取用户下载安装，以便进一步实施诈骗行为。

●虚假贷款型

不法分子群发贷款短信，以“无息贷款”“免费申请、快速申请”“极速到账”为噱头，吸引受害者下载App。然后，不法分子以“需交包装费”“需验证还款能力”等由，要求受害者先转账再审批贷款，以此达到诈骗钱财的目的。

防范虚假、恶意App请留意这几点

市公安局反诈中心提醒，市民在使用App时注意以下几点，可有效防范虚假、恶意App。

●下载App最好通过官方应用商店，切勿随意通过来源不明的链接和二维码下载App。下载App时，市民要注意在应用商店中查看App详情，核对App开发者名字等信息。在正规App中有“帮助”“关于我们”等内容，App开发者的相关信息也是公开的。

●功能越多的App，其数据安装包就越大，而虚假、恶意App为了让用户快速下载安装，数据安装包一般都特别小。因此，市民在下载安装时要留意App大小，如果察觉数据安装包大小异常，请谨慎下载。

●在下载App时，市民可以观察App的下载量，通常官方客户端的下载量均比较大，虚假、恶意App的下载量较小。其次，在下载App前，可以通过浏览用户的评论来辨别是否为官方应用。

●虚假、恶意App的图标一般粗糙无质感，App页面相对简易，多以文字呈现。有些虚假App还可能使用例如“嘀嘀打车”这样的山寨名称，市民可在网上查询、核对，注意甄别。

●市民在运行App时要谨慎授权，如发送短信、读取短信、读取定位信息等权限，特别是发送、读取短信权限，可使虚假、恶意App盗取用户信息和支付验证信息。（记者 郭秩铭 通讯员 赵自强 孙育豪）