洛阳钼业2020年营收首次突破千亿元

3月22日晚，洛阳钼业发布2020年业绩报告。报告显示，公司实现营业收入近1130亿元，同比增长65%，首破千亿元大关。与此同时，公司全年实现归母净利润为23.29亿元，旗下贸易平台IXM(埃珂森金属贸易公司)更是创下历史上的最佳业绩，贡献归母净利润7.72亿元，收购后的整合效应显现。

3月22日晚，洛阳钼业发布2020年业绩报告。报告显示，公司实现营业收入近1130亿元，同比增长65%，首破千亿元大关。与此同时，公司全年实现归母净利润为23.29亿元，旗下贸易平台IXM(埃珂森金属贸易公司)更是创下历史上的最佳业绩，贡献归母净利润7.72亿元，收购后的整合效应显现。

去年，洛阳钼业通过稳健的运营化解了疫情冲击及全球经济变化带来的不利影响，在保持业绩增长的同时，看准时机，进行优质资源收购，积极完善全球资产布局，彰显出强大的抗风险能力及行动力。

——强力防疫确保生产运营，降本增效化解疫情冲击。

得益于各项防疫措施的有效执行，报告期内，洛阳钼业各业务板块生产运营稳定，主要产品年产量优于预期。

为应对疫情对物流的影响，公司依托IXM全球发达的物流网络，寻求替代方案，保障原材料和产成品运输总体稳定。

疫情肆虐的特殊时期，营商环境不确定性增强，公司持续推进各板块降本增效计划的落实，通过改进生产工艺、加强现场精细化管理、调整供应链布局等措施，持续推进矿山板块现金成本的降低。与2019年同口径相比，公司共削减现金成本约29.3亿元。

——IXM业绩亮眼，矿业与贸易协同效应初显。

去年，金属价格受全球经济变化影响波动剧烈，IXM充分体现了其业务模式抗周期性的特点，全年完成金属贸易量(销售量)534万吨。

IXM为全球第三大基本金属贸易商，长期深耕矿产贸易行业，构建了全球化的物流和仓储体系。

洛阳钼业于2019年7月成功并购IXM并完成交割，助力公司扩大了在资源领域的布局与影响，创造了新的利润增长点。洛阳钼业相关负责人表示，公司将进一步发挥IXM的作用，在“矿业+贸易”融合发展之路上坚定探索。

——铜钴行情备受关注，深度参与全球能源行业转型。

去年，国际铜价持续上涨，成为市场最关注的热点之一。与此同时，另一备受关注的稀有金属钴也成为热点。

作为全球第二大的钴生产商及全球领先的铜生产商，洛阳钼业提前布局，深度参与全球能源行业转型。

——拥有多处世界级资源，未来扩产潜力巨大。

去年12月，洛阳钼业成功收购位于刚果(金)待开发的Kisanfu铜钴矿。该矿是全球顶级的铜钴矿项目，资源量丰富，铜钴矿石平均品位高，具备巨大勘探潜力。这一前瞻性布局进一步完善了洛阳钼业的全球资产配置，为公司增添了一项具有持久生命力的世界级资产，也进一步巩固了公司在电池金属和电动汽车领域的地位，将使公司在全球能源行业转型中发挥重要作用。

洛阳钼业总裁孙瑞文日前表示，公司已完成集团全球总部搭建，基本建立起全球一体化的管控架构。今年，洛阳钼业将放眼全球，持续寻求新能源金属资源的并购机会，进一步加大已拥有的世界级优质资源的开发力度，尽快将资源优势转化为产能、转化为经济优势。（记者 赵志伟 通讯员 张玉洁）