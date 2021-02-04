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【河洛党史故事】张思贤：高举抗日火炬的先行者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.24 08:30

　　张思贤，字敬夷，出生于伊川县吕店镇王村。1935年，他结束读书生涯回到家乡吕店任小学教师。七七事变后，中共豫西特委在伊川举办教师抗日训练班，张思贤加入了中国共产党，从此踏上革命道路。日前，记者来到张思贤的故乡，为您讲述这位抗日先行者光辉的一生。

　　在张思贤故居，王村党支部书记远少坤介绍，张思贤入党后，就积极发展党员，宣传革命思想。1938年，为方便传递党内文件，保障同志安全，他筹集资金，开设了杂货铺、歇脚店等作为地下联络站。

　　1940年，国民党顽固派掀起第二次反共高潮，大批党员干部被迫转移。1941年，为掩护在伊川隐蔽的同志，张思贤自筹资金在吕店创建了毓文中学，为党培养了一大批革命干部。

　　王村刚刚建成的党建综合体详细介绍了张思贤领导伊川人民抵抗日军的事迹。1944年4月，日军进攻河南。同年7月，张思贤卖掉家中的牲畜、粮食、棉花，积极发动群众，筹建嵩阳抗日游击队，在伊川率先举起武装抗日的旗帜。同年9月，皮定均、徐子荣率豫西抗日游击先遣支队到达伊川，在他们的指导下，张思贤着手创建伊川抗日根据地，伊川的抗日斗争由此进入新阶段。

　　1945年9月，抗日战争胜利后，张思贤在奉命率伊川县地方武装随主力部队南下时，遭国民党特务突袭。张思贤腹部受伤，因医疗条件限制，不幸牺牲，年仅29岁，后被埋葬于故乡王村。(记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：马佳佳]
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