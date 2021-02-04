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今日洛阳晴天到多云 气温6℃到25℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.24 08:30

　　昨天，天气晴好，花开灿烂。不少市民趁着好天气到公园里散步赏花，感受春光无限好。

　　目前正值季节交替，白天最高气温比夜间最低气温上升更快，昼夜温差拉大，建议大家适当“春捂”，早晚外出要注意添衣保暖，谨防着凉感冒。另外，伴随春暖花开，空气中花粉越来越多，易过敏人群需加强防护。

　　春季天气多变，省气象服务中心昨天发布微博预报，24日全省大部升温是主流，25日开始气温会略有下降，我省西部地区会出现小雨，紧接着25日夜里到26日，大范围雨水又将卷土重来，外出需要注意及时关注天气信息。

　　来看下未来几天的天气情况，市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受弱冷空气扩散及高空西北气流的共同影响，风力加大。25日至26日、29日受高空低槽东移影响，我市有阴雨天气过程。具体预报如下。

　　今天(24日)，晴天到多云，偏北风3级转偏东风4级，气温6℃到25℃。

　　明天(25日)，多云到阴天转零星小雨，东南风3级左右，气温7℃到21℃。

　　26日(周五)，阴天有小雨，气温12℃到18℃。

　　27日(周六)，阴天转多云，气温11℃到22℃。

　　28日(周日)，晴天到多云，气温10℃到27℃。

　　29日(周一)，多云转阴天有小雨，气温13℃到21℃。

　　30日(周二)，多云到阴天，夜里转小雨，气温14℃到20℃。
[ 责任编辑：潘亮]
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