洛阳将开展“童心向党”教育实践活动

洛报融媒记者23日从洛阳市文明办获悉，洛阳市将开展“童心向党”教育实践活动，引导青少年从小听党话、感党恩、跟党走，培养担当民族复兴大任的时代新人。

洛报融媒记者23日从洛阳市文明办获悉，洛阳市将开展“童心向党”教育实践活动，引导青少年从小听党话、感党恩、跟党走，培养担当民族复兴大任的时代新人。

今年，洛阳市将围绕庆祝中国共产党成立100周年，组织广大青少年以“童心向党”为主题，开展主题突出、特色鲜明、形式多样的教育实践活动，在青少年心中厚植爱党爱国爱社会主义情怀，培养中国特色社会主义事业建设者和接班人。

其中，“童心向党·我向党旗敬个礼”主题实践活动将组织中小学生开展“我向党旗敬个礼”主题班、团、队会，通过质朴庄严的仪式，帮助青少年了解党旗含义及其精神内涵，学习党的历史，教育引导青少年立志在党的关怀下与祖国共成长、做小小追梦人，从小听党话、永远跟党走。

“童心向党·唱支红歌给党听”活动将依托新时代文明实践中心、乡村学校少年宫等活动阵地，组织青少年唱响歌颂党、歌颂祖国、歌颂新时代的优秀歌曲，坚持线上线下相结合、继承创新相结合，以现场演唱、云端合唱、网络赛歌、微视频等形式，传唱红色经典，礼赞百年华诞，用激昂暸亮的歌声，表达爱党爱国之情。

“童心向党·党的光辉照我心”活动将充分发挥爱国主义教育基地作用，组织青少年观看红色影片、参观革命旧址、缅怀革命先烈，邀请健在的老革命、老战士和各行各业先进模范讲述革命、建设和改革故事，引导青少年明白今天的幸福生活从哪里来，明白努力学习、健康成长是为了什么，进一步坚定青少年的理想信念。

“童心向党·党的故事我来讲”活动将组织青少年通过读书演讲、文艺活动、书画摄影等形式，讲述党的故事、革命的故事、英雄的故事，讲述焦裕禄精神、红旗渠精神、愚公移山精神、大别山精神，讲述身边优秀共产党员的故事，在鲜活故事中感悟党的初心使命，不断增进爱党之情。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 张宏波)