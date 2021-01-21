市民出行需要注意哪些事项？洛阳市疾控中心发布重要提醒

地铁一号线开通日期临近！第39届中国洛阳牡丹文化节也即将举行！春暖花开万物复苏时，洛阳人的喜事，一件接着一件！正是好时节，市疾病预防控制中心预防控制所专家就市民关心的出行防疫问题，发布重要提醒。

地铁一号线开通日期临近！第39届中国洛阳牡丹文化节也即将举行！春暖花开万物复苏时，洛阳人的喜事，一件接着一件！正是好时节，市疾病预防控制中心预防控制所专家就市民关心的出行防疫问题，发布重要提醒。

●问：疫情有效控制后，还需要打疫苗吗？

答：需要明确的是，疫苗的作用是让大多数人产生保护力，建立免疫屏障，群体免疫形成了，疫苗对人类健康的保护作用就发挥出来了。目前我市正在按照国家的统一方案、统一部署和安排，分阶段开展各类人群的新冠病毒疫苗接种工作，且正在有序推进。

目前，全国累计报告接种超过7000多万人次，接种人次数正在稳步增长。具体到我市，市、县两级疾控机构累计到货新冠肺炎病毒疫苗31.12万支。截至3月22日，全市累计接种新冠病毒疫苗301079剂次，其中接种第一剂次177135、第二剂次123944。

一些人认为，国内疫情已经得到控制，认为没有必要接种疫苗或接种疫苗的紧迫性不强。目前全球疫情仍在持续流行，而我国疫苗的接种率仍然比较低，离较高的人群免疫保护水平还有很大距离。来自高流行地区的人员入境或者物品入境仍有导致我国境内传播的风险，应进一步加快接种形成免疫屏障。接种疫苗是防控新冠疫情最有效的手段，希望大家积极接种疫苗。

●问：打过疫苗的人员，可以摘掉口罩吗？

答：国内现阶段常态化疫情防控工作仍将坚持“外防输入、内防反弹”的各项防控措施，有序对部分措施进行调整优化。

除了在外防输入方面继续严格实施远端防控措施，在个人防控方面，在国内人群疫苗接种达到较高免疫水平之前，无论是否接种疫苗，在人群聚集的封闭场所仍需继续佩戴口罩。

●问：现阶段，普通公众如何做好防护？旅行和坐地铁，需要佩戴口罩吗？

答：现在全世界还处在新冠病毒大流行的阶段，且疫情仍将持续比较长的时间，甚至今后还要与我们共存。国内的常态化防疫举措不会停下，大家还要做好日常的防疫措施，最忌麻痹大意，要时刻绷紧防范疫情传播的这根弦。

出行一定佩戴口罩，平时注意保持个人卫生，尽量保持一米以上的人际距离。如果有发热呼吸道症状、腹泻等其他感染性疾病症状，最好不要出行，尤其是不要到人员众多的地方去，要及时就医。

我市各旅游景点的管理部门、服务部门也要做好管控措施，提供必需的卫生设施，比如洗手设施和保持测温措施。

至于乘坐公共交通工具，不管是公交大巴，还是即将开通的地铁，在这个过程中我们更应该坚持佩戴好口罩，而且建议大家注意多备一个口罩，以防不时之需。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 耿梅 梁秀梅)