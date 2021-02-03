洛阳市图书馆“奋斗百年路 启航新征程”党史系列公益讲座来啦

洛报融媒记者从洛阳市图书馆获悉，为庆祝中国共产党成立100周年，进一步激发人民群众热爱党、热爱祖国的深厚情感，积极引导全市广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，洛阳市图书馆将邀请市委党校专家教授在容纳280人的1号报告厅开展“奋斗百年路 启航新征程”党史系列公益讲座。

洛报融媒记者从洛阳市图书馆获悉，为庆祝中国共产党成立100周年，进一步激发人民群众热爱党、热爱祖国的深厚情感，积极引导全市广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，洛阳市图书馆将邀请市委党校专家教授在容纳280人的1号报告厅开展“奋斗百年路 启航新征程”党史系列公益讲座。

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第一场(3月27日15:00—17:00)

主讲人：董云蒂 内容：《中国共产党百年辉煌》

第二场(4月24日9:30—11:30)

主讲人：赵家国 内容：《弘扬红船精神 不忘初心前行》

第三场(5月22日15:00—17:00)

主讲人：张亚飞 内容：《学党史 悟思想 办实事 开新局》

第四场(2021年6月26日15:00—17:00)

主讲人：王鲁豫 内容：《百年大党的法治历程与思考》

参加方式：关注“洛阳市图书馆”微信订阅号预约报名。可接受单位团体报名。

温馨提示：参加活动的读者请主动配合洛阳市图书馆防疫管理工作，自备防护口罩，入馆前进行体温检测、“洛康码”核验。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 张炜)