春光无限好 阴雨天气又要“上线”

今天，春意浓，暖意升，天气晴好，花开灿烂。不少市民趁着好天气到公园里散步赏花，感受无限好的春光。

今天，春意浓，暖意升，天气晴好，花开灿烂。不少市民趁着好天气到公园里散步赏花，感受无限好的春光。 今天，春意浓，暖意升，天气晴好，花开灿烂。不少市民趁着好天气到公园里散步赏花，感受无限好的春光。 目前正值季节交替，白天最高气温比夜间最低气温上升更快，昼夜温差将拉大，建议公众适当“春捂”，早晚外出要注意添衣保暖，谨防着凉感冒。另外，伴随春暖花开，花粉浓度将升高，易过敏人群需加强防护。 春季天气多变，省气象服务中心今天发布微博预报，明天全省大部升温是主流，25日开始气温会略有下降，我省西部地区会出现小雨，紧接着25日夜里到26日，大范围雨水又将卷土重来，外出需要注意及时的关注天气信息。 来看下我市未来几天的天气情况，市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受弱冷空气扩散及高空西北气流的共同影响，风力加大。25日至26日、29日受高空低槽东移影响，我市有阴雨天气过程。具体预报如下： 24日(周三)，晴天到多云，偏北风3级转偏东风4级，气温6℃到25℃； 25日(周四)，多云到阴天转零星小雨，东南风3级左右，气温7℃到21℃； 26日(周五)，阴天有小雨，气温12℃到18℃； 27日(周六)，阴天转多云，气温11℃到22℃； 28日(周日)，晴天到多云，气温10℃到27℃； 29日(周一)，多云转阴天有小雨，气温13℃到21℃； 30日(周二)，多云到阴天，夜里转小雨，气温14℃到20℃。 (洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博)