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洛阳组织“初心如磐100年——百姓看变化”系列活动 今天20多位市民代表为这项工作纷纷点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.23 20:07

　　地铁1号线开通在即，王城大道快速路、南昌路高架等快速路相继通车，望朝岭立交、唐寺门立交拔地而起……近年，洛阳市一批城镇基础设施建设项目加快实施、相继投用，有效提升了城市形象、完善了城市功能，也带给了广大市民群众实实在在的获得感、幸福感。

　　城市建设发展“大梦想”与市民群众“小日子”紧密相连。23日，由洛阳市委宣传部和市住建局共同组织的“初心如磐100年——百姓看基础设施”活动举行，来自不同领域的20多名市民代表畅行在洛城大街小巷，共同感受洛阳城市之变，为洛阳都市圈、现代化强市建设的日新月异点赞。

　　地铁建设带来自豪，亲身体验时尚和畅行

　　经过3年多的持续建设，洛阳地铁1号线如今已通车在即。作为我国中西部地区非省会城市中，第一个获批建设地铁、第一个完成单条地铁建设的城市，洛阳地铁的建设带给广大市民无比的自豪。

　　此次“初心如磐100年——百姓看基础设施”首站来到了牡丹广场地铁站试乘体验。作为地铁1号线最大的一座车站，牡丹广场站内将金线牡丹为设计主元素，材料选用金属板电脑刻花描金，生动体现了牡丹这一城市文化特质。看到装饰一新的车站，大家纷纷举起手机，不停拍照。

　　在洛从事艺术创作的王随宁，老家是西安市。在他看来，洛阳地铁内特色文化元素众多，是对传统文化的一种现代化的表达方式。通过地铁这一最时尚的载体来展示，对外地游客更好感知洛阳文化、感受城市魅力将发挥积极作用。

　　随后，代表们拾级而下来到站台层。不到两分钟，一列地铁稳稳停靠，大家迫不及待走入车厢。以洛阳红为原型经过加工的牡丹标志、象征着“一带一路”的丝带、黑白色素描的牡丹花朵……坐在家门口的地铁上，大家一个个激动不已。

　　从牡丹广场站到王城公园站，仅用时5分钟左右，让参加活动的市民纷纷表示“感觉很棒”。市民杜红娟说：“通过试乘，充分体验到了地铁给现代化都市交通带来的方便快捷。相信随着洛阳都市圈的加快建设，洛阳城市发展前景一定会越来越好。”

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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