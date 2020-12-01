一人名下两个社保账号 能否合并到一个账号上？

日前，市民刘先生通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，他名下有两个社保账号，两个账号各有缴费年限，想问一下能否将缴费年限合并到一个账号上，具体办理流程怎么走？

日前，市民刘先生通过洛阳网“百姓呼声”频道反映，他名下有两个社保账号，两个账号各有缴费年限，想问一下能否将缴费年限合并到一个账号上，具体办理流程怎么走？

“我在支付宝上无意间发现名下有两个社保账号。”刘先生说，之前他在新安县工作，所在公司给其缴纳有社保。眼下，他已经辞掉原来的工作，在市区某公司上班，新工作单位也给他缴纳有社保，两个账号各有缴费年限。他想咨询一下，能否将新安县的社保账号合并到当前的社保账户上来，具体需要准备哪些材料以及办理流程。

23日，记者就刘先生的问题咨询了洛阳市社会保险中心。该中心参保登记科相关负责人说，历史上因企业养老保险统筹实施范围和信息系统等原因，出现的多个社保账号问题，需针对不同情况进行业务处理。

“针对个别人名下有两个社保账号的情况，可以办理重号合并业务。”该负责人说，如果是单位参保职工，可通过参保单位办理；如果是灵活就业人员，可到本人参保管理单位申报、办理即可。需要提示的是，办理重号合并业务前，确认需合并两个社保账号无欠费记录，若有欠费需补缴后再办理重号合并业务，若有后续咨询服务事项，可到社保经办机构了解详情。

目前，刘先生已经了解相关政策。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)