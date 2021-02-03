洛阳将启动规划师志愿者下社区服务工作 助力老旧小区改造

今日洛报融媒记者从市自然资源和规划局获悉，我市将启动规划师志愿者下社区服务，推进规划在社区层面的落地实施，提升老旧小区改造设计水平和精细化治理水平。今年年底前，分期分批实现规划师志愿者服务全覆盖。

今日洛报融媒记者从市自然资源和规划局获悉，我市将启动规划师志愿者下社区服务，推进规划在社区层面的落地实施，提升老旧小区改造设计水平和精细化治理水平。今年年底前，分期分批实现规划师志愿者服务全覆盖。

每个社区配备1至2名规划师志愿者

我市组团连片改造提质的城镇老旧小区共计182个片区、1850个小区，涉及居民201831户。其中，中心城区组团连片改造提质117个片区、995个小区，涉及居民157699户。按照《洛阳市规划师志愿者下社区制度实施方案》(以下简称《方案》)，每个社区将配备1至2名规划师志愿者。

《方案》提出，规划师志愿者下社区工作将积极引导我市规划、建筑、市政、风景园林和环境工程等设计、施工单位的专业技术人员、高等院校相关专业的师生和行政事业单位专业技术骨干，结合自身优势和特长深入社区、扎根基层，了解社情民意，加强顶层设计，发挥规划引领的作用，提升城市功能、激发城市活力、增强城市魅力。