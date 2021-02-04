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针对违停，洛阳城管部门开出第一批“特殊罚单”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.23 19:06

　　22日，市公安局、市城市管理局联合发布公告，3月25日0时起，洛阳城市区“侵占城市道路、违法停放车辆”的相关行政处罚从公安交管部门移交到城市管理部门。为保证该项工作有序开展，今天，针对市区违停车辆，市城市管理部门开出第一批违停提示单，提醒广大机动车驾驶人规范停车。

　　针对违停，市城市管理局开出第一批“特殊罚单”

　　今天上午7点05分，在涧西区丽春路上，一辆白色轿车停在人行道上，压占盲道。确认该车违停后，涧西区城市管理局执法人员通过手持终端录入该车信息，现场开出一张“特殊罚单”——洛阳违法停车温馨提示单(简称违停提示单)，并从4个不同角度拍照取证，即时上传到洛阳市停车秩序管理平台。

涧西区城市管理局执法人员用手持终端录入违停车辆信息

　　这是我市城市管理部门开出的第一张违停提示单。记者看到，提示单上包含违停车辆车牌号、颜色、车型、号牌颜色，违停时间，违停地点等信息，以及市城市管理局(市城市综合执法局)关于“遵守交通法规，规范停车”的提醒：请停放在规定的车位内、请不要碾压黄色网格线等禁停标线、请停放时车头与地面箭头标志指向一致、请不要向车外扔垃圾。

　　22日，市公安局、市城市管理局联合发布公告提出，为贯彻落实国家、河南省关于深入推进城市执法体制改革指导和实施意见，3月25日0时起，洛阳城市区“侵占城市道路、违法停放车辆”的相关行政处罚从公安交管部门移交到城市管理部门。

涧西区城市管理局执法人员用手持终端录入违停车辆信息

　　“为保证相关行政处罚权移交有序开展，今天我们的执法工作正式启动，对违停车辆暂不作处罚，而是以违停温馨提示单的方式，提醒广大机动车驾驶人规范停车。”市城市管理局有关负责人介绍，4月起，在洛阳城市区内违停的机动车，城市管理部门将张贴违停告知单，依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规依法予以处罚，对于妨碍其他车辆、行人通行的，城市管理部门可将违法车辆强制拖离。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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